鳴笛警車撞傷騎士 國賠74萬元

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東警分局楊姓員警駕駛警車鳴笛執行勤務行經屏東市自由路與勝利東路口時，紅燈逆向撞上四十六歲林姓女機車騎士，造成林婦股骨壞死，治療休養一年後才能工作，屏東地院依過失傷害罪判處肇事楊姓員警拘役四十五天、緩刑二年，屏東縣警局則要賠償林婦七十四萬餘元。

二〇二三年二月五日晚間，楊姓員警為支援一起家暴案件，開警車鳴笛閃燈執行勤務，因超車而逆向行駛在屏東市勝利東路，與綠燈騎機車通過路口的林姓婦人發生碰撞，造成林婦髖臼骨折，因股骨壞死需置換人工髖關節，治療、休養長達一年，林婦為此提出國家賠償，要求支付醫療、工作損失費、勞動力減損、精神撫慰金等共四百一十四萬餘元。

屏東地院檢視相關事證及事故鑑定報告後，認為警車執行緊急任務時，其他車輛應避讓，林婦騎機車未避讓警車為肇事主因，但警車行經路口時未減速及注意綠燈行進來車，為肇事次因，林婦應負六成過失責任，楊姓員警負四成，換算後屏東縣警局應賠償林婦七十四萬餘元。

屏東縣警局表示，將在接到判決書後再與律師研議是否上訴。

