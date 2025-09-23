屏東南廻鐵路停駛 小琉球船班停航

恆春半島的長浪一波波。（記者陳彥廷攝）

2025/09/23 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕強颱樺加沙進逼，恆春半島昨天風浪及雨勢明顯增強，台鐵南迴線從昨天下午三點起停駛，屏東小琉球交通船也在下午停航，包括霧台鄉佳暮村、滿州鄉長樂村等啟動預防性撤離共四五九人，晚間十點起南迴公路草埔至新路段預警性封閉，請駕駛人注意。

霧台佳暮、滿州長樂等 撤459人

屏東縣政府昨晚宣布，受樺加沙颱風影響，枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉等十二鄉鎮二十三日停止上班、上課；其他地區正常上班、上課。

南迴台九線、台九戊線 封路

東琉線交通船業者表示，受到樺加沙颱風外圍環流影響，東港外海風浪增強，昨天下午起停航，後續視海況再決定復航日期；小琉球碼頭昨天上午可見許多人提早結束行程返回本島遊客，但仍有少數遊客決定留在島上等颱風過後再返回本島。

台鐵南迴線從昨天下午三時後全面停航，潮州站及台東站上午都湧進許多趕著搭火車或退票的旅客；台九線南迴公路四三七K至四四九K（屏東獅子鄉草埔至新路路段）及台九戊線〇K至十六K（台東安朔至屏東草埔路段）雨勢不斷，為避免發生土石泥流、路基流失等災害，公路局晚間十時起進行預警性封閉，將視天候及道路巡查狀況再決定開放通行時間。

樺加沙颱風昨天為屏東山區帶來雨勢，縣府為避免山區發生土石崩落影響部落安全，昨天預警性撤離四五九人，包括霧台鄉佳暮村二十五人，五人安置、二十人依親，滿州鄉長樂村六十八人，六十二人安置、六人依親。

屏東縣長周春米昨視察防災整備工作時表示，全縣低窪區皆已佈建移動式抽水機及大型抽水站因應，請農田水利署落實閘門啟閉檢查及排水系統巡檢。

周春米視察抽水機運作情形。（記者陳彥廷攝）

