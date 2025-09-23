波士頓台灣影展 首策畫新北日

新北市新聞局副局長謝麗蘭（左三）率隊拜訪美國麻州電影辦公室，交換影視推廣經驗。（新聞局提供）

2025/09/23 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕「新北市紀錄片獎」今年與「波士頓台灣影展」深化合作，首度策畫「新北日」活動，台灣時間九月廿二日在波士頓當地電影院放映新北紀錄片獎優選作品《七股光電啟示錄》與《當轟隆隆聲再響起時》，向國際展現台灣紀錄片的動人力量。

放映新北紀錄片獎優選作品

新北市新聞局副局長謝麗蘭率團赴美，與導演黃淑梅、林怡靚出席映後座談會。謝麗蘭表示，新北市紀錄片獎邁入第十五年，累計扶植超過一五〇部作品，陪伴無數導演從新北出發走向國際；「新北日」象徵新北市深化與國際紀錄片影展交流的決心，未來將持續推動跨國交流與合作，讓國際觀眾透過紀錄片看見台灣、看見新北。

《七股光電啟示錄》由黃淑梅拍攝，探討能源政策下的生態變遷與地方衝擊，她感謝新北市紀錄片獎給予創作空間與資源，讓作品有機會跨海播映；林怡靚執導的《當轟隆隆聲再響起時》，與共同導演林煥文重現一九七〇年代台灣機車特技隊的風華，使珍貴影像藉由影展與世界對話。

波士頓台灣影展於當地時間九月十九日至廿五日安排七個場次、共放映十部台灣電影，並於九月廿六日至十月十二日舉辦線上放映活動。

另外，新聞局團隊也拜訪美國麻州影視辦公室，並參訪哈佛大學電影資料館，觀摩當地協拍中心與場館運作，希望汲取他國成功經驗，打造新北成為影像創作友善城市與國際合作基地。

