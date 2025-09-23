為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    教自閉兒自食其力 陳俊生獲師鐸獎

    新北市今年有六位教師榮獲師鐸獎；左起為鄭煒儒、江彥麟、翁明郎、陳俊生、徐愛鈞、林涵容。（記者羅國嘉攝）

    新北市今年有六位教師榮獲師鐸獎；左起為鄭煒儒、江彥麟、翁明郎、陳俊生、徐愛鈞、林涵容。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/23 05:30

    新北今年6師獲獎 教育局表揚

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市今年共有六位教師榮獲師鐸獎，教育局昨天舉辦「新北愛老師 點燃夢想小宇宙」表揚活動。其中獲獎的修德國小校長陳俊生以卅六年教育生涯陪伴無數孩子成長，尤其對特殊教育學生投注心力，他曾指導自閉症學生尹天霖，適應校園群體生活，如今能自食其力，成為他堅持教育理念的最好見證。

    今年獲師鐸獎名單包含陳俊生、牡丹國小主任徐愛鈞、瑞芳高工老師翁明郎、淡水高工老師鄭煒儒、中港國小老師林涵容、三多國小老師江彥麟；陳俊生說，尹天霖剛入學時害怕人群、表達困難，但他每天在校門口微笑迎接孩子，兩人拉近距離，尹生在母親陪伴與學校資源支持下，逐漸打開心房、適應人際關係，學習表現愈來愈好。多年後，尹生能夠自食其力、孝順父母，「我非常欣慰，因為這正是教育的力量。」

    陳俊生表示，教育的核心是愛與榜樣，孩子長大後未必記得課本內容，但會記得老師是否真心對待他們。許多行為問題源自家庭困境，只要學校願意理解並提供支持，孩子就能展現潛能，「天生我材必有用」。

    陳俊生說，國中時因成績進步，教務主任一句肯定，成為他立志當老師的契機，「教育是翻轉生命的契機，身為教育工作者，我的責任是找到方法支持每個孩子，給他們希望與成長機會。」

    徐愛鈞用鼓勵 助學生建立自信

    此外，徐愛鈞用鼓勵取代責備，陪伴曾惹麻煩的學生江張才參加英語歌唱比賽，協助編寫RAP橋段，幫助江生建立自信，勇敢站上舞台獲得喝采，並啟發江張才多年後回到家鄉當老師，把勇氣與溫暖傳遞給更多孩子。

    身為班導師兼技藝競賽指導老師的翁明郎，堅持「不放棄任何一個孩子」，即使面對調皮、不被看好的學生，他依然耐心陪伴，嘗試不同方法引導，讓學生看見自己的價值。

