捷運三鶯線 仿紅磚拱型橋梁亮相

2025/09/23 05:30

LB07台北大學站飛鳶廣場「思古迴廊」啟用 底下另闢360坪滑輪溜冰場

〔記者黃政嘉／新北報導〕捷運三鶯線工程進度約達九十四％，下個月將進行全線動態測試，朝年底完工目標邁進，新北市捷運工程局在LB07台北大學站的飛鳶廣場，打造全國唯一「仿紅磚拱型設計」的捷運橋梁及「思古迴廊」，底下另闢三六〇坪的滑輪溜冰場，昨天啟用。新北市長侯友宜表示，三鶯線若完工、履勘無虞，希望趕上台北大學明年三月櫻花祭活動通車。

融合巴洛克線條與閩南拱橋設計

侯友宜表示，三鶯線融入土城、三峽、鶯歌在地特色，打造「仿紅磚拱型設計」的捷運特殊橋梁，融合巴洛克線條與閩南拱橋設計，搭配紅磚仿石漆工法，重現古典質感，「似磚不是磚」考量結構性安全，避免紅磚掉落風險，「思古迴廊」全長一二〇公尺，滑輪溜冰場提供市民運動休憩的多元場地。

台北大學捐近4公頃校地回饋

台北大學校長林道通說，當初地方耆老江沖默將飛鳶銅雕送給學校，學校也以飛鳶作為校徽，象徵蓄勢待發、開創新局；校方把近四公頃校地回饋給新北市府使用，捷運局結合三峽老街拱廊概念，建造「思古迴廊」，堪稱世界絕無僅有的藝術品，連同校內安藤忠雄設計的玉山永續講堂，近捷運出口處還有李梅樹美術館將進駐，形成「新三角湧文化新地標」，將學校與周遭地區打造成新北甚至全國的文化藝術研究聖地。

捷運工程局長李政安指出，三鶯線預計年底前完成系統穩定性測試後完工，接續初、履勘後通車，三鶯地區至台北市中心通勤時間可節省約廿分鐘，未來透過延伸八德段，無縫銜接桃園捷運綠線，擴大形成「北北桃捷運共榮生活圈」。

捷運工程局說明，目前三鶯線列車測試進度，LB01（頂埔）到LB08（鶯歌車站）正在模擬營運階段各子系統的整合測試，LB09（鶯歌車站）到LB12（鶯桃福德）站展開車輛對地面的通訊功能及品質測試；土木部分，沿線車站與各施工區段進行建築裝修及景觀復舊作業，電梯、電扶梯、偵煙器、照明燈具、驗票閘門等設備陸續完成。

鶯歌區建國國小溜冰社昨體驗「思古迴廊」滑輪溜冰場，儘管有間歇性雨勢，學生們仍不減興致，六年級楊同學直呼「好玩！」希望場地彎道再多一點，不然急轉彎會撞到人。

新北市捷運三鶯線台北大學站的飛鳶廣場啟用，打造120公尺思古迴廊。（記者黃政嘉攝）

