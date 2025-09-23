為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹北「三聖賜福」 10/10起連3天遶境

    2025/09/23 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「竹北超越竹北文化祭」十月即將登場，竹北市公所昨宣布，將邀請擁有三百多年歷史、東南亞規模最大的土地公廟屏東車城福安宮開基土地公祖，十月十日首次北上竹北贊境，接續與竹北天后宮媽祖和「粉紅超跑」白沙屯媽祖，形成一連三天「三聖賜福」的超夢幻聯動，護佑市民平安。

    竹北市公所表示，十月十日的車城福安宮土地公祖贊境竹北，九點將先由在地土地公打頭陣，以「巡庄」及「報馬仔」的方式，前往竹北最西的崇義里及最東的東海里等地。約下午一點，匯聚於城區環北路五段與中正西路口，與車城開基土地公祖一同步行至竹北市公所，接著走中正東路高架橋→左轉仁德街→天后宮↓左轉仁孝街↓左轉中正東路↓右轉仁義街↓右轉四維街↓左轉民權街過三民路直走接縣政九路↓左轉光明六路至主壇。

    十月十一、十二日由竹北天后宮媽祖攜手白沙屯媽祖接續展開遶境。市公所準備八處香燈腳休憩點，包括天后宮前公園、竹北火車站後方空地、竹北市公所前空地及主壇前廣場、以及竹仁里、竹北里、福德里、中斗崙等里集會所。

