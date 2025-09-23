為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃美館訂市民日、里民日 試辦免費入館

    2025/09/23 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一年一度的搞怪盛事「桃園萬聖城」將於十月廿五日至十一月二日登場，桃園市政府觀光旅遊局將桃園區藝文廣場打造成一座充滿神秘與驚喜的「魔蛛古堡」，融入探險、闖關、尋寶的元素，由十三米高的「魔幻蜘蛛王」（見示意圖，桃市觀旅局提供）守護者坐鎮，也帶來歷屆最多的主題裝置，邀請大小朋友一起體驗這場魔幻尋寶冒險。

    觀光旅遊局長陳靜芳表示，民眾造訪桃園萬聖城將依序穿越「孟婆奈何橋、魔神照妖鏡、詭異盤絲洞」三條魔徑，探索「萬聖夜總會、鬼吹燈迷宮、盤絲光纖樹」三處魔域；旅程中會有「魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊」三隻可愛魔怪出沒，通過各項挑戰後，最終抵達城堡的寶藏「搞怪糖果屋」，城堡內還有「寶藏圖書館」、「睛彩演藝廳」、「夢幻公彩屋」等充滿驚喜的拍照點。

    系列活動有金曲之夜開城演唱會、變裝競賽、魔幻夜光踩街、電音派對、舞台親子活動及主題市集，平日活動時間下午五點至晚間九點，假日中午十二點至晚間十點。

    最受民眾歡迎的搞鬼變裝競賽將於十月廿六舉辦，十月三日起開放報名。

