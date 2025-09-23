桃園萬聖城10/25登場 13米蜘蛛王坐鎮

「桃園萬聖城」把桃園藝文廣場打造為一座充滿神秘與驚喜的「魔蛛古堡」，圖為13米高的「魔幻蜘蛛王」示意圖。（桃市觀旅局提供）

2025/09/23 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立美術館為擴大市民及鄰近的里民親近藝術活動，增加民眾走進美術館、逐步落實文化平權，自十月一日起，將每月的第一個星期三訂為桃園市「市民日」，第一個星期五訂為「里民日」，至年底前試辦市民、里民免費入館優惠。

桃美館館長林詠能說，設籍桃園市出示身分證件，於每月第一個星期三「市民日」可免費入館（含桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館）；凡設籍桃園市美術館鄰近六里（青溪、洽溪、芝芭、青埔、青峰、青山等里）里民，於每月第一個星期五「里民日」可免費入館。

林詠能說，桃園市兒美館位於青塘園生態園區，整體建築由普立茲建築獎得主山本理顯所設計，獨樹一格的白色建築，開放的明亮空間結合周圍的藍天綠地格外搶眼，目前正與新加坡國家美術館共同策劃推出「在藝術中遇到大自然展」至十一月九日。

橫山書法藝術館座落於橫山陂塘水岸旁，即起至十二月一日推出「自由自在：台灣當代女性書法藝術展」。

