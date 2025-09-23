為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雪霸雲霧步道整修 10月起封閉

    雪霸觀霧遊憩區雲霧步道整修，10月起全線封閉至明年2月13日。（雪管處提供）

    雪霸觀霧遊憩區雲霧步道整修，10月起全線封閉至明年2月13日。（雪管處提供）

    2025/09/23 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內、全長約八百四十八公尺的雲霧步道，為園區人氣步道，適合老、少健行。不過，雪霸國家公園管理處（簡稱雪管處）昨表示，為完成步道整體修繕工作，接續辦理雲霧步道整修工程第四期，十月一日至明年二月十三日止，施工期間全線封閉，前往鄰近景點遊客請改由大鹿林道本線通行。

    前往鄰近景點 可改走大鹿林道本線

    雪管處表示，雲霧步道因沿途設置三處賞景平台，不只可遠眺雪山到大霸尖山聖稜線群峰與雪山西稜線到大雪山峻嶺，也能近看霧、榛山、鹿場大山山景，為感受雲霧輕嵐的最佳景點。

    雪管處指出，雲霧步道建置完成多年，隨著氣候環境影響，導致木棧、鋪面、護欄及基礎樑柱等有局部損壞與老舊情形。

    經雪管處委託專業廠商評估，基礎結構為木材樑柱結構，柱體直接插入土壤作為固定，目前已多處材料老舊損壞，恐造成承載力不足產生斷裂，危害遊客安全，因而辦理整修作業。

    雪管處說，遊客於雲霧步道施工期間，由觀霧山椒魚生態中心步行往返觀霧山莊、大鹿林道東線等鄰近景點，請改由大鹿林道本線，如有相關問題，請洽詢雪管處觀霧管理站037-276300。

