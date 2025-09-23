雪霸雲霧步道整修 10月起封閉

雪霸觀霧遊憩區雲霧步道整修，10月起全線封閉至明年2月13日。（雪管處提供）

2025/09/23 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內、全長約八百四十八公尺的雲霧步道，為園區人氣步道，適合老、少健行。不過，雪霸國家公園管理處（簡稱雪管處）昨表示，為完成步道整體修繕工作，接續辦理雲霧步道整修工程第四期，十月一日至明年二月十三日止，施工期間全線封閉，前往鄰近景點遊客請改由大鹿林道本線通行。

前往鄰近景點 可改走大鹿林道本線

雪管處表示，雲霧步道因沿途設置三處賞景平台，不只可遠眺雪山到大霸尖山聖稜線群峰與雪山西稜線到大雪山峻嶺，也能近看霧、榛山、鹿場大山山景，為感受雲霧輕嵐的最佳景點。

雪管處指出，雲霧步道建置完成多年，隨著氣候環境影響，導致木棧、鋪面、護欄及基礎樑柱等有局部損壞與老舊情形。

經雪管處委託專業廠商評估，基礎結構為木材樑柱結構，柱體直接插入土壤作為固定，目前已多處材料老舊損壞，恐造成承載力不足產生斷裂，危害遊客安全，因而辦理整修作業。

雪管處說，遊客於雲霧步道施工期間，由觀霧山椒魚生態中心步行往返觀霧山莊、大鹿林道東線等鄰近景點，請改由大鹿林道本線，如有相關問題，請洽詢雪管處觀霧管理站037-276300。

