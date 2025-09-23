基隆老大公廟關龕門 「好兄弟」晚1天收假

「鷄籠中元祭」輪值主普的吳姓宗親會主委吳春成用鑰匙將鎖頭鎖住龕門，象徵「好兄弟」重返冥間。（記者俞肇福攝）

2025/09/23 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承一七一年的「鷄籠中元祭」，於昨天（農曆八月初一）晚上六點在開基老大公廟舉行「關龕門」，以及在慶安宮「基隆媽」見證下移交輪值主普手爐後，為期一個月的祭典平安落幕。開基老大公廟主任委員陳丁寶表示，基隆的開基老大公廟獨步全台晚一天「關龕門」，是因為擔心有些好兄弟因為「車班錯過」或是「船班延誤」。

農曆八月初一關 延續人情味

鷄籠中元祭昨天晚上六點在開基老大公廟舉行「關龕門」儀式，儀式由道長帶領主普吳姓宗親會進行淨壇、恭讀疏文敬告天地，並依循古禮上香、獻花、獻果；再將裝有登記簿、鑰匙的錦盒取出，由輪值主普的吳姓宗親會主任委員吳春成記錄關龕門時辰及自己姓名後，他手持鑰匙與鎖頭，在基隆市副市長邱佩琳與民進黨立委王正旭等人陪同下，一同將龕門關上，用鑰匙將鎖頭鎖住，將鑰匙與名冊放回錦盒，象徵「好兄弟」的農曆七月放暑假結束。

請繼續往下閱讀...

輪值主普宗親會 交接手爐

隨後在慶安宮進行輪值主普的宗親會交接手爐儀式，今年主普的吳姓宗親會將手爐交接給明年輪值主普的劉唐杜姓宗親會，二〇二六年歲次「丙午年」鷄籠中元祭慶典，將由劉唐杜姓宗親會接手承辦。

陳丁寶表示，基隆的開基老大公廟，獨步全台晚一天關龕門，這是因為擔心有些好兄弟因為「車班錯過」或是「船班延誤」，導致在外逗留，農曆七月卅日趕不及關龕門時間，所以延後一天於農曆八月初一傍晚關龕門，讓「好兄弟」返回冥間，充分顯現基隆人悲天憫人、重視人情味。

「鷄籠中元祭」昨晚6點在開基老大公廟舉行「關龕門」，吳姓宗親會主委吳春成（右）鎖住龕門，象徵「好兄弟」重返冥間。（記者俞肇福攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法