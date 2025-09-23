北市抽驗中秋食品 白蝦仁檢出禁用抗生素

2025/09/23 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕中秋節即將到來，台北市衛生局昨於月餅製造商、糕餅店、烘焙店、市場、量販店等處抽查一〇三件中秋應景食品，一件「產銷履歷白蝦仁」檢出動物用藥西氟沙星，也查出四件烘焙相關產品標示不符規定。

衛生局也公布今年第三波散裝飲冰品與配料抽驗結果，違規產品包含一沐日吉林南京店的冰油切蕎麥茶（不含冰塊）、建中黑砂糖刨冰的愛玉、溢生中藥青草行與弘順青草店的蘆薈汁、厚德囝仔仙青草行的青草茶、李記紅茶冰的甘蔗青茶、甘蔗媽媽南京三民店的茉莉綠茶（含冰塊、不含糖或配料）、以利泡泡冰的草莓泡泡冰以及特好喝TOPTIERTEA的特茶王（含冰塊）。

請繼續往下閱讀...

家樂福販售的產銷履歷白蝦仁（由崇文冷凍食品股份有限公司生產，丞霖國際有限公司負責）檢驗出西氟沙星〇．〇三ppm，不合格產品均已要求北市業者下架不得販售，並移請台中市衛生局處辦。西氟沙星（ciprofloxacin）為一種廣效性抗生素，用於治療人類細菌性感染。上述藥品，未經農業部核准登記使用於水產動物，依「動物用藥殘留標準」為不得檢出。

有關標示查核四件不符規定，其中慧上癮股份有限公司的豆漿核桃牛軋糖九十克（蛋奶素）、食芋堂的芋香太陽餅（奶素）、芋鬆參Ｑ餅（葷食）、芋光寶盒（蛋奶素），已令販售地點業者立即下架，標示不符規定產品來源屬北市業者，已依法處辦；屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理。豆漿核桃牛軋糖移請新北市政府衛生局後續辦理，依法處分慧上癮股份有限公司三萬元罰鍰；針對芋香太陽餅、芋鬆參Ｑ餅、芋光寶盒，衛生局也處分食芋堂八萬元罰鍰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法