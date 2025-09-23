為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    施工＋下雨 北市基隆路通勤尖峰塞爆

    台北市基隆路昨天早上在通勤尖峰時段塞車嚴重。（記者董冠怡攝）

    台北市基隆路昨天早上在通勤尖峰時段塞車嚴重。（記者董冠怡攝）

    2025/09/23 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環工程預計九月底完成正交路線通車，正加緊趕工中。雙北市民反映，昨天騎車行經基隆路「塞爆」，圓環旁的基隆路通勤尖峰本就塞車，又逢下雨天，上班前已做好心理準備，但沒想到比往常更塞，疑惑是否發生車禍，有開車族看到導航顯示車況「一路長紅」，當機立斷決定掉頭改道；對此，交工處交通控制中心主任吳育緯說明，受到天候及事故影響，羅斯福路往北、福和橋往東機車道車流較為壅塞。

    台北市文山區、新北市新店及永和區都有駕駛抱怨，昨天早上「塞得超有感」，已不只是等紅燈，自嘲「用走的說不定還比較快」，新店端要連結上水源快速道路，在手機地圖上，往北市方向可用「一路長紅」形容，記者從永和騎車出發，平常至市府僅需約卅五分鐘，昨天費時多了十五分鐘，尤其基隆路、辛亥路口車速僅約十公里，沿途走走停停，雨天更塞，不時可聽見其他騎士抱怨連連。

    吳育緯說明，昨天早上公館圓環周邊發生三起車禍，七點五十分銘傳國小前事故，車流回堵至羅斯福路五段二一一巷，八點五十五分恢復正常；八點廿三分及卅九分福和橋往東機車道也有事故，一度回堵至橋中段，八點四十五分恢復正常車流。雙北將持續聯合監控各路段，並依即時路況動態調整號誌，配合員警現場疏導，降低施工期間的交通衝擊，另提醒，未來兩日天氣持續不穩，事故風險較高，務必注意安全或改搭大眾運輸。

