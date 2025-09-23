為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    醫美醫師違規7次仍執業》蔣萬安、北市衛生局長 被告發瀆職

    2025/09/23 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市又發生醫美死亡事故，五十歲男子接受陰莖增大手術，疑因麻醉不當身亡，執刀醫師丁斌煌過去有多次醫療糾紛，甚至因業務過失致死判刑確定，仍能改名換診所持續營業。台聯黨昨赴台北地檢署按鈴告發台北市長蔣萬安、台北市衛生局長黃建華瀆職，質疑醫美產業背後恐涉官商勾結，呼籲檢調徹查。

    台聯黨指出，被害人以四十萬元進行陰莖增大手術，期間因麻醉不當，最終身亡，涉案醫師丁斌煌曾多次因業務過失致死遭判刑，五年來涉案七起，卻仍持續執業，黨主席周倪安痛斥，北市府衛生局管理失職，未能及時廢止醫師執照或勒令停業，任由醫師改名換招牌、重起爐灶，最終釀成悲劇。

    台聯黨續指，丁斌煌於二〇二〇年至二〇二五年間，共計七次違反醫療法，並遭裁罰廿七萬元，但醫師證照始終未被廢止。丁男更曾涉及豐胸、陰莖植入等手術糾紛，甚至因業務過失致死判刑確定。另據警方調查，該診所僅有醫師一人，手術時才臨時徵召護理師，醫療環境簡陋，案發後，丁男依業務過失致死罪嫌移送北檢，檢方僅諭令一百萬元交保。

    台聯黨並引用衛生福利部統計指出，近五年醫美爭議逐年攀升，僅二〇二三年就有四十五件，周倪安批評，醫美高額利潤驅使部分業者鋌而走險，卻因刑責輕微，多以和解收場，導致「賺九個，醫死一個仍有利潤」的畸形現象。

    台聯黨表示，醫美具風險，理應更嚴格管理，呼籲衛福部與地方主管機關應徹底檢討制度，以避免悲劇重演。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播