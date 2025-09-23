醫美執刀醫奪4命 北市議員轟柯蔣市府縱放

一名男子日前在台北市安和美醫美診所進行陰莖增大手術後身亡，執刀醫師丁斌煌被依業務過失致死罪嫌送辦後交保。（資料照）

丁斌煌業務過失致死3案 市府僅公布1件 還不予處分 衛生局開罰7次均輕罰

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市錦州街安和美醫美診所醫師丁斌煌，本月十七日為一名男子進行陰莖增大手術，男子術後身亡，丁斌煌被依業務過失致死罪嫌送辦後交保。記者調查發現，丁過往被法院判決的案件中，有三件導致病患死亡，但台北市衛生局僅公布二〇一八年導致個案敗血性休克死亡的醫師懲戒委員會公告，且結果竟是不予處分，其他該局宣稱的七次開罰項目，均是「沒依規定製作病歷」等輕微項目。市議員許淑華痛批，此案猶如培諾米達幼兒園性侵案翻版！在前市長柯文哲時期明明已犯案，市府卻不作為，未公告、未停業、甚至還稱找不到資料，蔣萬安市長上任後對累犯繼續輕放，才導致今年繼續有無辜市民上門就診開刀而送命。

許淑華控如培諾米達性侵案翻版

判決書指出，丁斌煌在一九九九年因業務過失致死，於二〇〇三年被台東地方法院處有期徒刑六月；二〇一三年替患者執行手術長達八小時，又延誤就醫，導致患者呼吸性休克死亡，於二〇一六年處有期徒刑三月；二〇一八年，個案敗血性休克死亡，二〇一九年處有期徒刑六月。經記者調查，後兩件業務過失致死案，是在前市長柯文哲時期判決確定，但台北市衛生局一件未送醫懲會，一件則於二〇二一年送醫懲會，公告卻不予處分。

2件於柯文哲市長時期判決確定

丁斌煌案件在第四位民眾死亡後，衛生局才發布新聞稿，說有對該醫師開罰七次、共廿七萬元，但經記者比對判決書與衛生局懲處案件後發現，不僅處罰項目跟事由落差甚大，包括「不符醫療機構設置條件」、「不得刊登優惠醫療廣告」、「沒依規定製作病歷」、「未經衛生局核准，就執行美容醫學手術項目」，以及「支援報備未依規定」等項目開罰，卻沒有對業務過失致死、聘用無執照人士施打麻醉，或是術前沒有檢驗報告即動刀等處以裁罰。

無麻醉執照 卻罰支援報備未依規定

衛生局稱，沒有執照施打麻醉藥物，已經依照「支援報備未依規定」開罰，並強調可以開罰的都百分之百開罰。

蔣任內2起整型糾紛 僅輕罰1案

另外，丁斌煌醫療民刑事案中，有兩件整型糾紛案發生在二〇二三年，也就是蔣萬安上任市長後，因為術前檢驗報告未完成即手術、無麻醉專科醫師等問題，導致兩位個案感染蜂窩性組織炎，且造成疤痕變形、乳房體積缺損等重大傷害。但即便丁已是累犯，衛生局仍僅針對其中一案輕罰兩萬元，且未對外公告。

衛生局說，案件經查後，發現曾有民眾投訴其中一起整型糾紛案，違反醫師法第八條之二規定，處二萬元罰鍰。然而，根據判決書，該案中提到聘用的醫師同居人與其家人，根本沒有麻醉專科醫師或是醫護人員執照，相關的法條實際上是醫師法第廿八條「未取得合法醫師資格，執行醫療業務」，依法該以第廿八條之四，處十萬元以上五十萬元以下罰鍰，得併處限制執業範圍、停業處分一個月以上一年以下或廢止其執業執照；情節重大者，並得廢止其醫師證書。對此衛生局仍選擇輕罰。

衛生局表示，沒有支援報備，就是不能執行醫療行為，確實是罰得不重。記者問，為何使用較輕且不相關的法條裁處。衛生局回覆，當初處理這個舊案時，由於施打麻醉的行為人有沒有執照屬於細節，稱該醫師在特定手術也可以施打麻醉，因此沒有對此調查或開罰，且判決書上寫公訴不受理，因此衛生局也不會處理。衛生局也強調，細節會再與承辦人員釐清。

