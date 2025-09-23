《彰縣首間公辦雙語學校》鹿江國際中小學 增設高中部

2025/09/23 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣首間公辦雙語學校的鹿江國際中小學確定將增設高中部，昨由縣長王惠美與校長黃俊偉等人共同主持籌備處掛牌，預計三年後開始招生，每年級將招收三班、共六十六人，課程為全縣首見國際文憑（簡稱IB）大學預科課程，課程大多數為全英文授課，預計採免試入學與國中部直升雙管道招生。

鹿江國際中小學校的高中部校舍工程預計明年動工，由於高中部將走IB大學預科課程，畢業生可透過特殊選才在國內升學，或是拿國際文憑申請海外大學，因此，課程大多數將採取全英文上課。

鹿江增設高中部招生原則採取「雙管道」，入學資格除比照一般高中職，採用免試入學的超額比序，也就是採計會考與在校成績，另外也將有校內國中部的直升名額，未來增設高中部後，亦將是彰化縣第一所從國小、國中到高中的學校。

縣長王惠美指出，鹿江增設高中部，將興建廿八間教室與一棟宿舍，縣府預計投入經費超過四億元，讓彰化學子接受國際教育不必遠離家鄉或出國，可以讀完鹿江高中部直接申請美國、加拿大、英國等國際知名學府。

