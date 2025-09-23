為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    滑翔機滯空時間研究 暨大附中國際科學競賽第二名

    暨大附中吳閔安（左二）、白芸千（右二），獲該校駱奕帆（右一）與埔里國中白振昌（左一）兩位老師指導，以「不對稱上反角與滑翔機滯空時間之研究」，獲得「GLS2025國際科學競賽」Basic Science第二名。（暨大附中提供）

    2025/09/23 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立暨大附中學生吳閔安、白芸千，在該校老師駱奕帆與埔里國中老師白振昌指導下，以「不對稱上反角與滑翔機滯空時間之研究」，參加新加坡「GLS2025國際科學競賽」，獲得Basic Science第二名，該研究發現機翼適度的不對稱上反角配置，能延長滯空性和飛行穩定性，可做為無人機在低電力或故障狀態下的優化方案。

    暨大附中指出，學生吳閔安、白芸千就讀埔里國中時參加手擲機校隊培訓，比賽時發現不對稱機翼具有更佳的滯空表現，進一步產生對飛行結構探究的興趣。兩名學生研究設計十一種不同上反角配置的滑翔機模型，比對實驗數據與理論模型，結果顯示，適度的不對稱上反角能產生合宜滾轉力矩，延長滯空時間，也提升飛行穩定性。

    駱奕帆和白振昌表示，該研究成果的應用可延伸至滑翔傘與風箏設計，更能做為無人機在低電力或故障狀態下的優化方案，透過不對稱上反角延長滯空與控制時間，爭取安全處置的契機。

