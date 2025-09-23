為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    名間反對蓋焚化爐 要求暫緩環評

    立委羅美玲（中）與名間鄉長陳翰立（左二）、縣議員沈夙崢（右二）召開記者會，要求縣府暫緩名間焚化爐興建案環評等訴求。（陳翰立提供）

    立委羅美玲（中）與名間鄉長陳翰立（左二）、縣議員沈夙崢（右二）召開記者會，要求縣府暫緩名間焚化爐興建案環評等訴求。（陳翰立提供）

    2025/09/23 05:30

    請中央嚴格把關 農業部提出茶產業經濟衝擊評估

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾堆積嚴重，縣府規劃在名間鄉設置焚化爐，但地方憂心衝擊在地茶產業，立法委員羅美玲昨偕名間鄉長陳翰立、縣議員沈夙崢等人，在立法院召開記者會，提出要求縣府暫緩環評、中央嚴格把關確保審查公正透明，以及農業部應提出完整茶產業經濟衝擊評估報告等訴求。

    憂心影響茶葉品質及居民健康

    羅美玲表示，名間茶園面積逾兩千公頃，長年支撐全國手搖飲基底茶供應，焚化爐一旦設置，恐對空氣、水源與土壤造成衝擊，影響茶葉品質與居民健康。她批評縣府將環評審查會排在今（廿三）日，卻在後天才辦地方公聽會，本末倒置，恐讓地方意見無法在審查前被吸納。

    陳翰立指出，焚化爐排放的PM2.5等有害物質，將直接附著於茶葉，而茶葉加工過程沒有清洗程序，一旦受到污染即影響食品安全與國際市場信任，縣府環保局應公開空氣品質模擬分析，農業部也應立即啟動完整的農業經濟衝擊評估，針對茶產業與手搖飲供應鏈提出數據與對策，同時要求環境部明訂農業核心區不得設置高污染設施。

    環局：依法選定廠址再進行環評

    環保局長李易書回應，焚化爐環評審查會與公聽會法源依據不同，無規範先後順序，至於選定名間蓋焚化爐，是從交通便利性、土地完整性等各方面通盤考量，依法要先選定廠址，才能進行後續的健康風險評估及對生態、產業影響等環評，將在環評會議向民眾說明委託台灣大學所做的薰氣試驗結果對茶葉的污染影響，另外，也會引用台北市木柵焚化爐數據，來證實焚化爐營運對茶產業的影響非常輕微。

    名間鄉是國內產茶重鎮。（資料照）

    名間鄉是國內產茶重鎮。（資料照）

