查驗合格 台中新光三越申請建物恢復使用

台中新光三越全棟23層修復安檢合格，提出恢復使用申請。（中市府提供）

2025/09/23 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越二月發生氣爆，封館整建逾七個月，拚九月底重開放，最新進度為已向台中市政府提出建物恢復使用申請，都發局指出，將依規審查；因應新光三越回歸，各百貨公司進入週年慶旺季，除強打周年慶強檔穩住客源外，中友百貨推出動漫祭熱門IP鬼滅之刃等吸引年輕族群；廣三SOGO及大遠百都有加碼送吸客。

除了台中新光三越九月底將復出，南霸天百貨龍頭「漢神百貨」插旗北屯區，何時開幕也引關注；市府都發局指出，漢神百貨已取得使用執照，可據以申請水電及後續執照等，漢神百貨則指出，目前工程持續進行中，開幕期程視工程及後續作業排定。

請繼續往下閱讀...

都發局表示，新光三越封館整建修繕等，業者自行委託第三公正單位進行各樓層查驗，查驗合格；都發局另再委託第四公正單位台灣公安學會所查察，經分批勘驗樓層加計地下六層、地上十四層，另十四樓及地下二樓各有一夾層，再加計屋頂層等共廿三層，均查驗合格，新光三越已在十八日提出建物恢復使用申請。

都發局長李正偉說，公共安全和消費安全是唯一審查原則和標準，絕不會因業者復業時程而有所妥協，新光三越指出，依規申請恢復使用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法