東海草坪蓋黑塑膠布 底下草死光

退休副教授阮偉明質疑，東海大學陽光草坪覆蓋抑草蓆，底下的草都已死光。（阮偉明提供）

2025/09/23 05:30

退休副教授立院抗議 校方：抑草蓆是暫時性工法 無違法破壞

〔記者黃旭磊、蘇孟娟／台中報導〕東海大學建築系退休副教授阮偉明北上立法院，抗議校園草地蓋黑色塑膠布、鳳凰木亂剪、灌木被消滅、陽光草坪釘上固定式舞台，對此，東海大學表示，校園為全國唯一登錄「大學校園文化景觀」，校園持續推動保存維護，隨時代環境變動維護文資風貌，也需優先確保師生安全與永續治理，絕無外界所稱「違法破壞」情事。

全國唯一登錄「大學校園文化景觀」

阮偉明抗議舉動被網友稱為「斯文學者的抗議」，阮偉明向本報說，昨天上午到立院簡報東海大學陽光草坪、灌木移植等空間改變現況，自己專長在空間設計，植物景觀不在行，但陽光草坪覆蓋抑草蓆，掀開一角發現底下的草都已死光，校方說是要搭舞台，校長室前清得更徹底，幾天前還看到殘留植物，也都被剷光。

東海：抑草蓆用於人流密集、陡坡

阮偉明強調，原先從停車場走到校長室，有領域區隔、空間縮放變化及視覺隱蔽層次，植栽姿態和光影趣味，「如今一片光禿」，還當場見貨車大剌剌的衝到建築物前。

東海大學維護單位表示，陽光草皮舞台搭建從去年八月起提案，經與學生會達成共識，選定東南側、靠樣康敦樓側草皮搭建。

校方說，網傳抑草蓆鋪面照為不法合成，並未在路思義教堂草皮上設置抑草蓆，且為暫時性工法，主用於學生宿舍與人流密集、樹蔭下或土壤沖刷嚴重及不易維護陡坡地帶，可防止雜草快速蔓延，避免土壤流失，非長期破壞。

逢甲：校樹總體檢 有疑慮喬木加固

針對校園綠化及植栽問題，逢甲大學校園今年六月發生六十年老榕樹倒塌壓死二十三歲研究生意外，引起外界重視景觀安全問題，校方指出，經啟動校園樹木總體檢，陸續移除二十二棵，有疑慮喬木也進行安全加固，提升校園安全。

興大：分區圈圍 修樹徵詢專業意見

中興大學指出，校內草地若要維護不會採蓋黑布做法，多是將維護區分區圈圍，暫停進入使用，且該校有森林系及園藝系，專家雲集，若要修剪樹木，總務處均會徵詢教師專業意見後再規劃。

東海大學為全國唯一登錄「大學校園文化景觀」。（記者黃旭磊攝）

