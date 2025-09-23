嘉大附小4教師 集體霸凌人事主任

2025/09/23 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕嘉義大學附設小學傳出四名教師聯手霸凌學校人事室主任事件，校方調查報告揭露，近三年來，四名資深教師對人事室主任持續以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段，進行集體霸凌，甚至故意不繳交人事資料，造成人事主任工作困擾；近期校方調查後，四名教師集體職場霸凌案成立，更成為教育界罕見的「四打一」集體霸凌案例。

遭言語羞辱、惡意投訴、刁難等

霸凌案中蘇姓教師過去曾被投訴，包含不當體罰學生、家長投訴言詞不當等，被視為校內問題教師，另有六件不當行為調查中。蘇姓老師聯合其他三名教師霸凌人事主任，最終人事主任不堪其擾，向校方提起申訴；根據調查報告指出，霸凌內容包含不配合繳交人事資料鎖定作業，造成行政作業困擾，在會議中出言不遜、公開指責、無故不實投訴，學校多數證人都證實此事，校方認定其行為屬刻意刁難、故意欺負、公開羞辱等，對人事主任造成心理壓力。

人事主任申訴 校方調查成立

報告更揭露，人事主任提起申訴後，竟遭人向行政院人事行政總處投訴，控她未依法製作及提供教評會議紀錄等，校方追查發現，投訴內容竟與四名教師訪談時所提的指控相同，形同「加碼報復」，儘管人事主任提出證據澄清，但胡亂投訴內容，已讓她感到沉重壓力。

人事室主任受訪證實，原先對同事的霸凌沒有太在意，沒想到演變成持續霸凌，身心重創，最終不得不提出申訴。她說，申訴期間持續遭投訴，甚至還被跟蹤，生命安全受到威脅，因而報案，如今校方的霸凌調查成立，希望未來能有安靜、公正的工作環境。

後續將移送考核會進行懲處

嘉義大學附設小學校長沈桂枝受訪回應，依校內處理作業要點，雙方收到調查結果，可提起行政救濟，後續將移送考核會進行懲處。

