城隍夜巡諸羅城起駕 賴清德扶轎

賴清德（左二）與城隍廟董事長賴永川（左三）步入廟埕。（記者王善嬿攝）

2025/09/23 05:30

允諾未來嘉市統籌款、一般性及計畫型補助加總 絕對比往年增加

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國定古蹟嘉義城隍廟年度宗教盛事「城隍夜巡諸羅城」昨天登場，總統賴清德出席起駕典禮並扶轎遶境，祈求國泰民安、風調雨順，他並當場允諾，未來嘉義市統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助三筆經費加總，絕對比以往增加。

請繼續往下閱讀...

賴清德、市長黃敏惠、城隍廟董事長賴永川及立委王美惠等昨參拜祈福，扶轎步行至吳鳳北路與光華路口，沿途民眾高喊「總統好」、「總統我愛你」。

黃敏惠致詞時感謝中央核定今年補助款十七億元，已收到公文，本月起陸續撥付；新財劃法上路，依目前試算，明年嘉市統籌分配稅款、一般型補助款、計劃型補助款將較今年少三億元，希望中央能夠多關注、協助。

賴清德說，未來嘉市統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助加起來絕對比過去增加，否則「王美惠委員不會放過我」，一定與他斤斤計較；嘉市與台灣都是大家的，為了嘉義市的發展、台灣的未來，應不分黨派、共同合作，讓國家更進步。

今年約1500人「夯枷」遶境消災

賴永川表示，今年城隍夜巡由城隍爺神轎率陣夜巡「掃路角」，緝拿逾假未歸的「好兄弟」，約一五〇〇人「夯枷」遶境消災解厄，並集結台北霞海城隍廟等台灣南北離島九尊城隍，展現城隍信仰連結與力量。

集結台灣南北離島九尊城隍

夜巡遶境隊伍昨午自城隍廟口鳴炮起駕，遶行吳鳳北路、民族路、中山路、文化路等街區，吉祥社大二爺、吉勝堂什家將、台南宋江三陣（金獅、白鶴、宋江）等陣頭定點展演，晚間六點半台灣府城隍廟的「百米巨龍」在中央噴水圓環壓軸演出，氣勢磅礡。

台南宋江三陣參加「城隍夜巡諸羅城」遶境，在嘉義市政府前展演。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法