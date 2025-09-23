為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雲林馬光厝大排溢淹 砸1.45億改善

    馬光厝大排馬鳴村段通洪斷面寬度不足，常逢大雨就會溢流至村落，地方盼改善。（記者李文德攝）

    馬光厝大排馬鳴村段通洪斷面寬度不足，常逢大雨就會溢流至村落，地方盼改善。（記者李文德攝）

    2025/09/23 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣馬公厝大排是沿海鄉鎮重要排水系統，其中褒忠馬鳴村段因河道斷面窄、橋梁高度不足等問題，致使每逢大雨必溢流，縣府經中央核定經費，針對此段斥資一．四五億元整治，昨天開工。水利處表示，預計明年中完工，可達地方區域治水十年防洪標準。

    馬公厝大排全長超過十七公里，橫跨土庫鎮、東勢、台西、褒忠鄉，不過該區排水系統因河道斷面狹窄，箱涵橋梁通洪能力不足等問題，尤其位在中下游的馬鳴村段，常出現溢淹；馬鳴村長許文禎表示，近年極端氣候影響，雨勢下得又急又快，無奈大排寬度不足加上無護岸防護，大雨時排水道的雨水就會溢淹進去村落，地方苦不堪言。

    水利處長許宏博指出，縣府已將此區列為重點治理區，去年凱米颱風後向水利署提出治理計畫，獲中央補助約四十六億元，包含此區段治理工程，整治項目包括新設護岸，馬鳴橋提高，同時改善引道及防汛道路、改建三處箱涵及水門，最後將一二九六公尺水防道路改善，完工後能達十年防洪標準。

    雲林縣長張麗善表示，褒忠馬鳴村段工程預計兩百四十個日曆天，約明年中竣工。

