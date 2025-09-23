為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵新世代列車後年上路 N700S至尊雙翼車頭搶鮮看

    N700S車頭，亮紅色燈為車尾、白色燈為車頭，未來小改款後將成為高鐵新世代列車。（記者吳亮儀攝）

    N700S車頭，亮紅色燈為車尾、白色燈為車頭，未來小改款後將成為高鐵新世代列車。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/23 05:30

    〔記者吳亮儀／日本東京報導〕台灣高鐵公司採購十二列日本新幹線最先進列車，第一列預計明年八月抵台測試，新車車頭為至尊雙翼型空氣動力造型車鼻，減少行駛阻力，緊急煞車距離縮短約廿％，遇斷電仍可透過電池行駛十公里。記者前往日本東京JR東海大井基地，曝光未來將來台的N700S型新幹線列車同款車。

    高鐵目前卅四列列車型號為700T，未來迎入日本新幹線的N700S將做極小幅度的改造，改命名「N700ST」，T代表「TAIWAN」，以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」為參考系統。

    日本JR東海公司說明，N700ST採輕量化設計，減少廿％耗能，有自走電池，當列車失去電力時可緩慢行駛至安全地點，剎車距離也大幅縮短約廿％，遇緊急情況可進一步保障旅客安全。

    車廂之間的連結處透過「車間全包覆」來隔絕風切噪音，噪音可減少十％，搭配「列車全主動減震器系統」可提升乘坐穩定度約卅％。

    高鐵購買的第一列列車預計明年八月抵台測試，預計後年下半年投入營運；全部十二組N700ST上線後，尖峰發車能力可提升約廿五％。

    N700S車頭，亮紅色燈為車尾、白色燈為車頭，未來小改款後將成為高鐵新世代列車。（記者吳亮儀攝）

    N700S車頭，亮紅色燈為車尾、白色燈為車頭，未來小改款後將成為高鐵新世代列車。（記者吳亮儀攝）

    N700S車頭，亮紅色燈為車尾、白色燈為車頭，未來小改款後將成為高鐵新世代列車。（記者吳亮儀攝）

    N700S車頭，亮紅色燈為車尾、白色燈為車頭，未來小改款後將成為高鐵新世代列車。（記者吳亮儀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播