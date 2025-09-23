高鐵新世代列車後年上路 N700S至尊雙翼車頭搶鮮看

N700S車頭，亮紅色燈為車尾、白色燈為車頭，未來小改款後將成為高鐵新世代列車。（記者吳亮儀攝）

2025/09/23 05:30

〔記者吳亮儀／日本東京報導〕台灣高鐵公司採購十二列日本新幹線最先進列車，第一列預計明年八月抵台測試，新車車頭為至尊雙翼型空氣動力造型車鼻，減少行駛阻力，緊急煞車距離縮短約廿％，遇斷電仍可透過電池行駛十公里。記者前往日本東京JR東海大井基地，曝光未來將來台的N700S型新幹線列車同款車。

高鐵目前卅四列列車型號為700T，未來迎入日本新幹線的N700S將做極小幅度的改造，改命名「N700ST」，T代表「TAIWAN」，以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」為參考系統。

日本JR東海公司說明，N700ST採輕量化設計，減少廿％耗能，有自走電池，當列車失去電力時可緩慢行駛至安全地點，剎車距離也大幅縮短約廿％，遇緊急情況可進一步保障旅客安全。

車廂之間的連結處透過「車間全包覆」來隔絕風切噪音，噪音可減少十％，搭配「列車全主動減震器系統」可提升乘坐穩定度約卅％。

高鐵購買的第一列列車預計明年八月抵台測試，預計後年下半年投入營運；全部十二組N700ST上線後，尖峰發車能力可提升約廿五％。

