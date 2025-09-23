為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    衛福部預告草案／健保單次住院自付額上限 擬增至5.7萬

    受每人平均國民所得提升影響，健保署將提高健保住院自付額上限。（資料照）

    2025/09/23 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕衛福部近期預告「一一五年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，受平均國民所得提升影響，將提高健保住院自付額上限，單次住院從五．一萬增加到五．七萬元，全年累計則從八．六萬提高至九．四萬元，新制預估明年元旦上路，約一．一萬人受影響，增加健保部分負擔金額六〇九三萬元。

    衛福部社保司代理司長陳真慧說明，健保署每年會評估與計算健保住院自付額上限，明年同一疾病每次住院應自行負擔費用的最高金額較今年提升六千元，全年累計住院應自行負擔費用之最高金額則較今年增加八千元。

    明年上路 約1.1萬人受影響

    陳真慧說，今年住院自付額與全年累計自付額的調幅分別為一千元及二千元，明年調幅為六千與八千元確實較大，不過依據現行規定免部分負擔的重大傷病等對象，或是原本由其他單位補助的低收入戶等弱勢對象，並不會受到這次新制影響。

    重大傷病、弱勢不受影響

    相關草案適用範圍以保險對象於急性病房住院卅日以下，或於慢性病房住院一八〇日以下，依「全民健康保險法」第四十七條規定所應自行負擔的醫療費用為限，不包含該法所規定不予給付之項目，預告期為六十天，最快明年元旦生效。

