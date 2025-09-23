為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    長年包庇狼師 教部扣戲曲學院3.1億補助款

    戲曲學院認校教評會未依法和性平會報告審議，重審決議前校長等4人全數解聘，昨日呈報教育部重審結果。（資料照）

    戲曲學院認校教評會未依法和性平會報告審議，重審決議前校長等4人全數解聘，昨日呈報教育部重審結果。（資料照）

    2025/09/23 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕台灣戲曲學院十六年前爆發狼師李菄峻（舊名李文勳）及王學彥對未成年學生性侵、性騷擾、體罰等重大事件，但因學校主管長年包庇，使加害情形長達十五年，校教評會還擬輕縱，教育部出狠招扣住該校三．一億元補助款，致教評會重審決議，將時任校長鄭榮興、代理校長游素凰、輔導組長王光中及主秘王學彥等四人全數解聘。

    解聘前校長等4名包庇者

    戲曲學院聲明坦言，校教評會未能依法規與性平會調查報告審議，導致教育部暫緩補助經費核撥，校長李揚讓全體教職員工充分理解後，校教評會才重審，決議將涉包庇狼師的四名教師均依教師法及性平法解聘，且終身不得聘任為教師，昨將結果報教育部審核。

    教育部學特司科長林沛雨表示，教育部不會容忍校園性別不法事件，將持續監督各校落實性別平等機制，並依法究責。

    林沛雨說明，監察院及教育部均指出，戲曲學院未能及時阻斷加害行為，致學生持續受害，嚴重違反「性別平等教育法」，學校雖已解聘兩位加害教師，但包庇者卻未受懲處，教評會竟擬輕縱，第一次審議結果與監察院糾正文及校內性平會調查結論落差甚大，處理失當。

    林沛雨表示，為督促學校改善，教育部通知該校，若未完成改善，在不影響學生受教權益的前提，將暫緩撥付今年後續校務基金績效型補助、教學研究補助及高等教育深耕計畫經費共三．一億元。

    通報全國不適任教師系統

    林沛雨也說，被解聘教師已通報全國不適任教師系統，杜絕進入教育場域；教育部亦委託台灣輔導與諮商學會，專案提供被害學生定期心理輔導諮商服務，以協助其情緒支持及心理調適。

