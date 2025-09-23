藍白修財劃法 營養午餐國產食材補助斷炊／中央逾3成經費轉到地方 明年回歸縣市政府負擔

藍白修財劃法，地方政府明年將大增逾四千億中央統籌分配款，營養午餐用國產食材的補助，教育部表示，明年將由地方負擔。（資料照）

2025/09/23 05:30

〔記者楊媛婷、鄭琪芳、林曉雲／台北報導〕財劃法修法使中央經費大幅撥給地方，導致中央鼓勵營養午餐使用國產章Q食材獎勵經費未列明年度預算科目，地方政府也沒編列，將面臨斷炊，團膳公會、農民團體籲權責分明，別「自廢武功」讓好政策開天窗。教育部、主計總處皆稱，營養午餐為地方權責，應由地方編列預算。

中央、地方均未編列預算

我國自二〇一七年起推動營養午餐使用國產章Q農產品，由中央獎勵每名學生每餐十元、偏鄉十四元，年支出約卅八億元，國產食材比例成長到九十九％，因財劃法修法使中央逾三成經費轉到地方，行政院長卓榮泰日前表示，相關補助回歸地方負擔。

民團憂心衝擊農民、學生

中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信表示，雖卓揆公開說明不再由中央撥款，但因政院未發公文，地方也沒編列該筆經費，權責不明，團膳業者無所適從，還透露已有地方官員考慮讓營養午餐免費，取代國產食材政策，憂擴大城鄉落差，學生、家長、團膳、農民四輸。

彩田友善農作執行長楊儒門指出，全國中小學生逾一八〇萬人，營養午餐鼓勵國產食材，讓農民作物皆有穩定銷售管道，若未來取消將衝擊至少十萬農民，若營養午餐全數回歸地方，過去不當食材、午餐桶長蛆、採購弊案等捲土重來，批「自廢武功」。

中都農業生產合作社執行長林宗富表示，若缺少獎勵誘因，業者與採購的校園將「哪裡便宜、哪裡買」，對農業造成衝擊。

行政院主計總處昨澄清，「地方制度法」規定，國中小學校營養午餐為地方自治事項，應以其自有財源優先編列預算支應，今年九月已二度說明，學校午餐與國產食材補助等，應由地方辦理並編列預算。

教育部回應表示，依學校衛生法規定，學校供應膳食食材應優先採用中央農業主管機關認證的在地優良農業產品，過往考量地方財政負擔才由中央補助，明年將回歸地方政府負擔。

農業部表示，會持續支持營養午餐使用國產食材，補助費用回歸地方負擔，也會持續揭露各地方使用國產食材的覆蓋率。

