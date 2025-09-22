投入幼教40年 闕秀美顧腦麻兒不言棄

基隆市建德幼兒園老師張建博透過正向支持建立幼兒安全感與學習動機。（基隆市政府提供）

2025/09/22 05:30

基隆表揚13位教保員

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府教育處推動「教保服務機構及教保服務人員表揚獎勵計畫」第二年，今年將於廿四日教師節表揚大會五名績優及八名資深教保服務人員，其中資深教保員仁愛國小附設幼兒園老師闕秀美，服務滿四十年，曾照顧一名腦性麻痺幼兒，她與家長攜手合作提供學習與生活支持，更教導其他幼生學習關愛與接納，讓腦麻幼生展現笑容，目前已升上高中。闕秀美不放棄的精神成為幼教現場的典範。

王郁雯 引導融合生適應班級生活

五名績優教保員包括仁愛附幼陳貞年，曾協助新住民幼兒克服語言與文化障礙，以律動、繪本和遊戲，讓孩子融入學習並勇於表達。

長樂附幼王郁雯透過自然探索課程，引導融合生適應班級生活，曾以「看見生命—小蝴蝶的自然觀察之旅」獲二○二一全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎幼教組特優；同園的江倪透過循序引導與親師合作，讓自閉症幼兒打開心房。

張建博 正向支持建立幼兒安全感

建德幼兒園施柔以耐心陪伴發展遲緩幼兒，透過分段練習幫助幼兒克服障礙；同園的張建博透過正向支持建立幼兒安全感與學習動機，兩人以「走進宮西達也的世界，看見霸王龍的愛與善！」獲得KDP二○二四創新標竿獎。

基隆市長樂國小附幼老師王郁雯透過自然探索課程，引導融合生適應班級生活。（基隆市政府提供）

基隆市推動「教保服務機構及教保服務人員表揚獎勵計畫」，共有5名績優及8名資深教保服務人員入選；圖為服務滿40年的仁愛國小附設幼兒園老師闕秀美。（基隆市政府提供）

