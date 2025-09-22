北市市民廣場將整建 議員憂衝擊交通

台北市市民廣場改造將縫合市府路跟府前仁愛路，議員憂心衝擊交通。（資料照，記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市市民廣場整建案日前通過都市設計及土地使用開發許可審議，公園路燈工程管理處預計十月底開工、二○二八年底完工。台北市議員林亮君憂心，市府路跟仁愛路東側路段將改為大廣場，信義區將進入交通黑暗期；交通局說明，改造案已討論一年多，各種配套已有先準備，包括道路空間檢討、公車配合改道路線規劃，參考交通影響模擬結果，對交通不會明顯衝擊。

都審日前通過市民廣場整建案，結論包括風雨走廊將再與市府公管中心協商是否與市府銜接；夜間高燈照明的位置及地崁燈數量是否符合需求；鏡面水池的安全性、兒童遊戲場的設置，以及預留多功能棚架的配電設施等。公園處將依委員的建議修正後，再提都發局核定後進入細部設計，預計十月底開工、二○二八年底完工。

交通局︰道路檢討、公車改道有配套

林亮君表示，未來市府路跟仁愛路東側將封閉、消滅，改為大廣場，根據交通局先前的說明，將影響卅七條公車路線，松壽、松高、松智路將退縮增加一個車道，改為雙向道。雖然增加綠地、休憩空間是好事，但直接消滅一條路，工期還要兩年多，信義區交通黑暗期如何解決？「台北市民準備好等更多紅燈了嗎？」

交通局表示，廣場改造的交通問題已充份討論，今年度密切盤點道路空間檢討拓寬，先施作特一號道路改鋪柏油、逸仙路及松高路，明年施作松智路，以提升道路容量。另配合未來市府路封閉，公車路線規劃改行駛光復南路、逸仙路、松智路、松仁路分流。

