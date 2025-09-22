為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《北市表揚特殊優良教師》 葉淑芬暖伴躁鬱生 吳文伶呵護自閉童

    永春高中國文老師葉淑芬（左）、萬華幼兒園老師吳文伶（右）獲表揚。（記者董冠怡攝）

    永春高中國文老師葉淑芬（左）、萬華幼兒園老師吳文伶（右）獲表揚。（記者董冠怡攝）

    2025/09/22 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市昨表揚從一○三名候選教師中脫穎而出的廿九名特殊優良教師，其中永春高中國文老師葉淑芬，天天為患有重度躁鬱的小玉（化名）準備便當、水果及談心聊天、適時金援，讓她可以專注課業，小玉現正攻讀博士學位，葉淑芬也從她身上學會如何陪伴特殊生；萬華幼兒園老師吳文伶在陪伴患有自閉症的三歲幼童樂樂（化名）的過程中，發現自身不足進而自省，以身作則慢慢教，其他小朋友也在耳濡目染下，培養且發揮同理心，讓她很感動。

    師如母 備便當、談心、金援支持

    葉淑芬從事教職卅餘年，以「每一個學生絕對都是寶！」為座右銘，她提到學生小玉，父親肝癌過世、母親重度精神分裂，家中經濟倚賴低收補助和大姊打工賺錢，但仍捉襟見肘。為了緩解小玉的焦慮，她在辦公桌旁常備課桌椅，讓小玉病發時可隨時來找她聊天、看書、休息、散步；小玉也視她如「媽媽」，在有了支持的力量，漸漸不再需要倚靠藥物，一路攻讀到博士班，為了感謝老師，還會抽空返校幫高三學弟妹解題。

    對於獲得特殊優良教師表揚，葉淑芬說，很高興能夠得獎，只要方法正確、陪伴夠久、關懷細膩，終會看到希望的微光。

    帶領同學接納 特殊孩子打開心房

    另一幼童樂樂，就讀幼幼班時被評估為疑似高功能自閉症，每當他情緒爆發不斷尖叫、怒吼、衝離教室，吳文伶不免自我懷疑，但轉念一想，將其視為對自己教學的檢視，三年下來，樂樂從不跟同儕互動到有固定友伴、從焦躁不安到能把班級當成家，不只是樂樂改變，其他小朋友也從觀察、模仿老師如何對待「特殊」，潛移默化下展現在日常生活中，會等樂樂、幫樂樂加油，「花費的時間心力都是值得的！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播