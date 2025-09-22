《北市表揚特殊優良教師》 葉淑芬暖伴躁鬱生 吳文伶呵護自閉童

永春高中國文老師葉淑芬（左）、萬華幼兒園老師吳文伶（右）獲表揚。（記者董冠怡攝）

2025/09/22 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市昨表揚從一○三名候選教師中脫穎而出的廿九名特殊優良教師，其中永春高中國文老師葉淑芬，天天為患有重度躁鬱的小玉（化名）準備便當、水果及談心聊天、適時金援，讓她可以專注課業，小玉現正攻讀博士學位，葉淑芬也從她身上學會如何陪伴特殊生；萬華幼兒園老師吳文伶在陪伴患有自閉症的三歲幼童樂樂（化名）的過程中，發現自身不足進而自省，以身作則慢慢教，其他小朋友也在耳濡目染下，培養且發揮同理心，讓她很感動。

師如母 備便當、談心、金援支持

葉淑芬從事教職卅餘年，以「每一個學生絕對都是寶！」為座右銘，她提到學生小玉，父親肝癌過世、母親重度精神分裂，家中經濟倚賴低收補助和大姊打工賺錢，但仍捉襟見肘。為了緩解小玉的焦慮，她在辦公桌旁常備課桌椅，讓小玉病發時可隨時來找她聊天、看書、休息、散步；小玉也視她如「媽媽」，在有了支持的力量，漸漸不再需要倚靠藥物，一路攻讀到博士班，為了感謝老師，還會抽空返校幫高三學弟妹解題。

對於獲得特殊優良教師表揚，葉淑芬說，很高興能夠得獎，只要方法正確、陪伴夠久、關懷細膩，終會看到希望的微光。

帶領同學接納 特殊孩子打開心房

另一幼童樂樂，就讀幼幼班時被評估為疑似高功能自閉症，每當他情緒爆發不斷尖叫、怒吼、衝離教室，吳文伶不免自我懷疑，但轉念一想，將其視為對自己教學的檢視，三年下來，樂樂從不跟同儕互動到有固定友伴、從焦躁不安到能把班級當成家，不只是樂樂改變，其他小朋友也從觀察、模仿老師如何對待「特殊」，潛移默化下展現在日常生活中，會等樂樂、幫樂樂加油，「花費的時間心力都是值得的！」

