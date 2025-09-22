（台北）公館拆圓環提前月底完成 日夜趕工惹怨

公館地下道填平作業進度超前，但因夜間趕工，噪音擾民惹怨。（記者董冠怡攝）

2025/09/22 05:30

工期大幅縮短 居民抗議噪音擾眠 陳情31件 環局開罰3萬元

〔記者董冠怡、何玉華、蔡愷恆／台北報導〕公館圓環拆除及填平下道本月十三日動工，施工團隊日夜趕工，造成周邊居民夜不能寐、叫苦連天；台北市副市長李四川昨視察工程進度後表示，可提前於九月底前完成正交路線通車，讓原規劃六十五天的工期大幅縮短到只需十七天。對於噪音擾民，環保局累計已收到卅一件陳情，累計開罰三萬元，新工處表示，不論白天或夜間施工都是兩難，將以最快速度完工，降低對民眾的影響。

請繼續往下閱讀...

周邊住戶叫苦連天 里長電話接不完

工區羅斯福路一側的水源里長林全義近期陳情接不完，「里長，昨天從晚上十二點至凌晨四點多施工」、「拜託請向市長蔣萬安反映，不要晚上施工，讓市民好好休息」，否則「應賠付離家投宿旅館費用，滿足睡眠人權基本需求」。林全義表示，向市長室反映後安靜了二天，未料近日又開始怪手碎石打地的聲音，羅斯福路四段一六二、一七二號住戶首當其衝，希望市府能夠重視居民心聲。

夜間施工未設防噪音措施 開罰5件

環保局稽查大隊長顏伶珍說明，公館圓環為第四類噪音區，平日噪音管制時間為晚上十點至早上八點，週末中午十二點至下午兩點、晚上六點至早上八點，市府有同意晚上施工，然而夜間卻未設防噪音措施如隔音毯、隔音牆或吸音帆布等。十三日至十九日下班前累計收到卅一件噪音陳情，合計告發六件，一件量測結果超標、五件因夜間使用機具未設有防治措施，違反噪音管制法各開罰六千元，累積共罰三萬元。

市府：工程順利 填平地下道後設分隔島

蔣萬安十九日中午與李四川前往工區視察，認為施工比預期順利，週末就可完成澆置混凝土填平地下道作業，接著進行中央分隔島、號誌及路燈管路埋設。

李四川昨天下午再度到工區視察，隨後他在臉書貼文表示，施工團隊日夜趕工，可望提前在九月底前完成正交路線通車。「不爭是慈悲，不辯是智慧」指現在用「口」的人太多，用「手」的人太少，但是市政建設都是用手的人做出來的，謝謝施工團隊的努力，也感謝周邊鄰居的容忍，時間會證明一切。

新工處西區工務所主任劉人豪昨天受訪表示，地下道作業已完成，包括打除圓環既有的混凝土護欄，改成紐澤西護欄，後續仍要再次灌漿，解決高低差及不平均的狀態，也已埋設管線，之後會做道路銑鋪、劃設標線等項目。

公館人行地下道出入口，目前已封填堵住。（記者董冠怡攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法