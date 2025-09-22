「竹北好市」逛市集 雙連假登場

「竹北好市」秋日版市集活動，本週末起連續兩個連假在竹北水圳公園登場。（竹北市公所提供）

2025/09/22 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接秋天，新竹縣竹北市公所將於本週末廿七、廿八日及十月五、六日兩個連續假期，結合咖啡、花藝、市集及音樂，在水圳公園推出「竹北好市」秋日市集。活動期間天天有集點兌換，現場消費滿百元就可獲一點，集滿現場五個攤點數，就有機會獲得限量「竹北好市專屬摺疊野餐桌」，消費滿一五○元則獲一張能換三本書的漂書券；在咖啡攤消費可獲限量的霜淇淋券。

竹北市長鄭朝方說，集點活動在服務台就可領到野餐木桌或Ｑ版清潔車的兩版集點卡，每人限領一張。本週末加碼驚喜，集滿兩點就可兌換每天限量一百台的「Ｑ版竹北市清潔車」。中秋節當晚的「贈人花綠手留餘香」活動，歡迎民眾人手一株，把現場花藝布置帶回家。

「竹北好市」週六將先由市立圖書館推出「漂書天」，民眾消費就可換書，隔天是「清潔隊員日」，有小小清潔英雄體驗，並有原型清潔車、跟如同變形金剛般的新型水車同台亮相。十月五日和六日逢中秋連假，以「花神咖啡廳」為題，邀請六家特色咖啡品牌與攤車到場，涵蓋手沖、義式、烘焙等多元風格。

現場舞台區有大提琴家張正傑聯手朱陸豪等音樂家或藝人演出；「圓夢舞台」則優先開放給竹北市愛好鋼琴演奏的市民，登台露一手。

