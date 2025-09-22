竹市0到2歲公托供需落差全國最高 遭檢討

竹市0到2歲幼兒與公共托育服務供需落差全國最高，被審計室要求改善。（市府提供）

公托據點數及私托家數比率全國最低 市府︰持續盤點加強布建

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市近年移入人口多，嬰幼兒托育需求不斷增加，審計室報告指出，竹市○到二歲幼兒與公共托育服務供需落差全國最高，公共托育據點數及私立托育中心家數比率也是全國最低，市議員廖子齊指出，這是許多家長早就感受到的現實，呼籲落實公托加倍，市府回應會積極布建公托資源，持續盤點增加。

議員：市府需落實公托加倍

審計室報告指出，截至去年七月底止，竹市○至二歲幼兒人口六三五三人，公共托育服務據點僅三家，里別至最近公共托育服務據點距離平均為二四六三公尺，最遠與最近距離兩者差距超過廿六倍；另外東園里等八個里別○至二歲幼兒人口均逾百人，其中龍山里、埔頂里甚至超過四百人，但可近性程度均高於平均值，未於適當距離設置據點。

里別至公托 遠近最大差逾26倍

審計室指出，竹市○到二歲幼兒人數與公共托育服務核定收托人數比為一二九，供需落差為全國最高；且全國各縣市公共托育服務據點與私立托育中心家數比率，竹市亦為全國最低，顯示公共托育服務資源配置的近便性與量能，均未能滿足實際需求。

審計室︰近便性與量能均不足

廖子齊說，許多家長抽不到公托，只能送去昂貴的私托或保母，兩年前市府曾在議會承諾公托加倍，迄今仍停留在一區一公托，香山區到現在甚至沒有確定新增的據點。

市府社會處表示，正積極布建公托資源，已規劃九處公托據點。其中東區關東市場及北區兒家館均已進行細部規劃；竹蓮段及赤土崎多功能館亦已著手規劃興辦。

