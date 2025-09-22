鎮德宮「巧克力媽」 10/11徒步遶境桃園、八德

鎮德宮供奉的媽祖被信徒暱稱為「巧克力媽」，過去在大甲鎮瀾宮內殿神龕供奉70年。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/22 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德鎮德宮主祀的天上聖母來自大甲鎮瀾宮分靈，迎回供奉時已在鎮瀾宮內殿神龕供奉七十年，今年前往大甲鎮瀾宮進香回鑾後，將於十月十一日首次以徒步方式遶境桃園、八德區；鎮德宮表示，此次遶境將有莊儀團、神童團、彌勒團、福德彌勒團、太子團「五大團」伴隨媽祖鑾駕巡行街道賜福，讓桃園鄉親也能感受進香遶境的盛大場面，媽祖鑾轎也將駐駕沿途消防分隊、宮廟等單位。

鎮德宮位於八德區巧克力街，供奉的媽祖被信徒暱稱為「巧克力媽」，鎮德宮表示，常見的分靈方式是信徒以新雕塑神尊，至祖廟開光啟靈後迎奉分靈返回供奉，「巧克力媽」則是大甲鎮瀾宮內殿神龕已供奉七十年的老媽祖，二○一七年在大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤見證下，由鎮德宮主任委員林國賢虔誠敬拜擲筊，獲大甲媽連賜三聖筊後，迎請老媽祖到八德奠基鎮德宮至今。

請繼續往下閱讀...

鎮德宮副主委吳榮哲說，鎮德宮每年都會回到大甲鎮瀾宮進香，今年將首次在進香回鑾後徒步遶境桃園、八德區，主要是因義工長輩們常感嘆腿腳不便，無法到中部跟隨媽祖遶境進香，因而全力動員籌備此次遶境賜福活動，預計十月十一日上午七點卅分自桃園會稽國中出發，晚間九點抵達八德鎮德宮安座。

