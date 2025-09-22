為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    預防火災 桃園年底納管254家資收場

    桃園市環保局預計年底前納管資源回收場，圖為今年8月平鎮區資收場火警。（桃市消防局提供）

    桃園市環保局預計年底前納管資源回收場，圖為今年8月平鎮區資收場火警。（桃市消防局提供）

    2025/09/22 05:30

    運作9種爆裂物先驅化學物質場所 今年2月首批納管

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕降低火災發生及致災風險，桃市府環保局已公告將運作九種爆裂物先驅化學物質場所納入管制，年底前將再公告第二批納管對象，鎖定資源回收場、再利用處理機構等，估計約有二五四家業者納管，這類場所經常堆放大量易燃物，屬火災高風險場所。

    堆放大量易燃物 火警風險高

    桃園市每年工業產值約四．七兆、工廠家數逾一萬兩千家，火災類型及樣態相對其他縣市複雜，桃市府去年修正桃園市火災預防自治條例，將運作或儲存工廠危險品、公共危險品、爆裂物先驅化學物質及低溫冷凍倉儲等場所納入管制，環保局並於今年二月公告將運作九種爆裂物先驅化學物質場所列為第一批納管對象，包括硝酸銨、硝酸鈣、硝酸鈉、硝酸銨鈣、硝基甲烷、疊氮化鈉、過氯酸銨、過氯酸鈉、磷化鋁，業者須申報儲存危險化學物品、位置與總量，同時提報消防設施及防災改善方案，違者可罰五萬元以上十萬元以下罰鍰，持續違規得列優先拆除對象。

    首批列管業者 均符合消防申報

    環保局表示，第一批納管場所公告至今，所列管的爆裂物先驅物質場所，目前都符合消防設施申報及防災改善方案；此外，經發局列管工廠危險品有二一三家不符防災改善方案，持續輔導改善中，消防局發現八家疑似違建地下工廠存放危險物品卻未提消防設施申報，其中有五家不符防災改善方案、三家持續改善中，若三個月後第二次限期改善未完成，將提報建管處列為優先拆除案件，而勞動局稽查有卅四家未使用防爆性能構造，如限期未改善將予以處分，冷凍倉儲設置火警探測器部分，新設十三家已完成設置，既設場所卅二家輔導追蹤並限期改善中。

    今年資收場火警 已發生9起

    環保局表示，預計年底前再公告第二批管制對象，鎖定對象包括資源回收場（紙類及塑膠）、再利用機構（塑膠、橡膠、紙類及木材），以及公、民營廢棄物處理機構（易燃性、反應性或有害混合溶劑及潤滑油），此類場所通常大量堆置易燃性物質；根據消防局統計桃園市回收場火警，相較二○二○年、二○二一年皆為五件，二○二二年至二○二四年各一件，今年截至九月已有九起。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播