參拜頭份義民廟 賴清德讚忠義客家精神

總統賴清德（左四）昨天前往苗栗縣頭份市義民廟揭匾，為全國人民祈福。（記者蔡政珉攝）

2025/09/22 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕總統賴清德昨天前往苗栗縣頭份市義民廟揭匾，賴清德先感謝義民爺保佑他與副總統蕭美琴搭檔當選、為民服務；他也說，特別代表全國人民獻匾，表彰義民爺忠義精神，同時感謝義民爺保佑大家平安，也為全國人民祈福；賴清德也提出客家政策報告，還開玩笑的請大家「質詢」。

賴清德昨與民進黨秘書長徐國勇、客委會主委古秀妃、苗栗縣長鍾東錦、頭份義民廟主委陳添松等人共同揭開「旌忠彰義」匾額。

賴清德指出，身為總統，他對全國五百多萬客家鄉親非常感謝，因為客家鄉親分散全國不同的角落、不同的行業為社會、國家做出貢獻；他也盛讚客家精神是非常好的典範，如忠義、書香、硬頸精神等推動個人、家庭與國家社會進步。

賴清德也更細數政策，例如近來開學高中職免學費、補助私立大學學生三萬五千元學費等，他也提到政府補助大學生住宿費、租金補貼，交通方面更推出TPASS等，讓通行更方便。

此外，賴也大談客家政策，如「公共客家」推廣客家話，能利用3C產品學客語；「飲食客家」成立公共品牌「HAFOOD」推動美味客家料理，將客家美食成立公共品牌，透過企業合作來行銷「客食」；以及推動「青年客家」聽取青年心聲，「創業客家」協助年輕人；「區域客家」串聯客家大鎮，以及「國際客家」舉辦客家世界博覽會等六大客家政策。

