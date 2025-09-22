為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉縣焚化廠轉型 荷苞嶼永續園區啟用

    嘉縣鹿草垃圾焚化廠區變身為綠色永續園區。（記者王善嬿攝）

    嘉縣鹿草垃圾焚化廠區變身為綠色永續園區。（記者王善嬿攝）

    2025/09/22 05:30

    變身環教園區 結合公園、提升發電效率 卓揆讚公私合作典範

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣鹿草垃圾焚化廠運作至今廿四年，縣府運用環境部補助及民間促參有償RTO（改建—移轉—營運）方式投入十四億六百萬元經費，將以往被視為「鄰避設施」的焚化廠區，整改變身為結合公園、藝術裝置且有效減少污染、提升發電效率的「荷苞嶼綠色永續園區」，昨天行政院長卓榮泰出席園區揭幕活動，他稱讚這是中央地方、公私部門合作成功案例，為全國典範。

    首創焚化爐有償RTO模式 降低污染

    卓揆由環境部長彭啓明、嘉義縣長翁章梁等人陪同出席開幕。卓揆說，鹿草垃圾焚化廠不只處理嘉縣垃圾，整改後，還要處理周邊縣市及澎湖等地垃圾，未來將提撥十％垃圾處理量給中央調度；嘉縣不只看到自身需要，還體認必須同心協力促進台灣均衡發展。

    卓揆表示，荷苞嶼永續園區由中央補助約四．六億元，並引進民間資金，共投入十四億六百萬元經費，尤其工程採促參模式導入民間參與，不僅減輕中央公共建設支出負擔，更加速整體建設期程。

    設施多 設健康生活館、泳池

    鹿草焚化廠經過廿四年運轉，整改後已升級整備完成，包括焚化量提升八．一％、單位發電量提升十．四％、底渣產生率下降五．四％、飛灰產生率下降十三．五％等。除了焚化爐外，荷苞嶼綠色永續園區還有自然生態公園、健康生活館、游泳池等多功能設施，提升鄉親生活機能。

    縣府表示，為延長鹿草焚化廠使用期限，縣府攜手達和鹿草環保公司，以有償RTO方式啟動焚化設施轉型計畫，升級整備項目共廿六項；焚化廠處理量能每年增加三萬噸，每處理一噸垃圾的發電量，也從五八八度提升至六六○度，為全國首座焚化廠轉型環境教育園區。

    此外，卓揆昨也視察番路鄉農會農產品冷鏈運用及新廠規劃情形，面對地方的需求，他指示農業部將新建番路柿子加工廠列入行政院第二期冷鏈計畫中，並請農業部儘快核定嘉義縣肉品市場升級改建所需的軟體設備。

    行政院長卓榮泰（左六）表示，嘉縣永續園區是中央地方合作典範。（記者王善嬿攝）

    行政院長卓榮泰（左六）表示，嘉縣永續園區是中央地方合作典範。（記者王善嬿攝）

    圖
    圖
