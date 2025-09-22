嘉市湖子內回收場1年2火災 環保局遭糾正

嘉市湖子內環保用地回收暫置場一年兩度引發火災，遭審計室點名管理待加強。（資料照）

2025/09/22 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市湖子內環保用地回收暫置場於前年二月及去年二月的一年內兩度發生火災，火勢延燒近一天才撲滅，濃煙惡臭造成民怨。嘉義市審計室日前糾正市府環保局，點出原因在於回收暫置場回收處理業者未能先將回收物妥善分類，致回收物中夾雜危險物品，又去化速度緩慢產生堆積致災，要求加強管理，強化消防安全機制，應規範業者加速回收物去化效率，落實監督管理責任。

環局︰加強監督業者分類效能

環保局回應，持續推動源頭減量及資源回收措施，並執行破袋稽查，以落實資源回收分類；將強化業者分類效能，建立完善的資源垃圾細分類環境，強化貯存場地消防安全機制，並加強監督管理。

審計室指出，據環境部資料顯示，嘉市近五年（二○二○至二○二四年）資源垃圾回收量雖逐年上升，惟因一般廢棄物產生量亦逐年升高，致回收率自五十四％下降至五十一％，呈逐年漸減趨勢；社區回收站設置比例未及五分之一，影響執行成效，且多數站點由個體業者收運，部分回收物屬不易清除處理或含有毒物質，業者是否具備貯存及清除能力存有疑慮。

審計室直指，清潔隊收集回收物缺乏有效分類，僅能以不分項方式標售，標售價格相較其他縣市偏低；回收商得標後，仍然繼續使用環保局回收貯存場貯存，待細分類再出售予其他回收處理業者，雜質則由環保局處理。

