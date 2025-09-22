台南「極西騎跡」 千人台61線鐵馬遊

2025/09/22 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕千餘位來自全台的自行車車友昨日騎上台六十一線快速道路，終點台灣極西點國聖港燈塔，透過濱海景點慢遊，提振沿海地區災後觀光發展，十一月一日還有「雙教堂幸福連線自行車活動」，從嘉義布袋高跟鞋教堂騎到台南北門水晶教堂。

雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南管理處）主辦「二○二五極點慢旅—極西騎跡 六十一追光自行車活動」昨登場，一○四二位自行車愛好者用雙輪追逐陽光。

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，雲嘉南濱海地區七月經歷丹娜絲颱風與西南氣流影響，雲嘉南管理處規劃一系列自行車活動，促進觀光發展，向公路局申請在幸福公路台六十一線快速道路上騎乘自行車，參與民眾可欣賞台灣極西點國聖港燈塔沙洲景觀、六孔碼頭漁港風光、七股遊客中心濕地生態，以及青鯤鯓扇形鹽田等美景。

沿途設置打卡點，親子休閒組（十八公里）設計為適合親子同樂，從將軍漁港出發，經過青鯤鯓扇形鹽田及七股遊客中心，參加者獲得百元消費券及住宿抵用券，於活動合作店家使用。管理處指出，十一月二日於雲林口湖遊客中心辦理「喔熊Biking Go 雲林海線騎旅趣」，將邀請喔熊組長開場表演。此外，即日起至十一月卅日有自主認證活動，與指定景點拍照打卡，就有機會抽中好禮。

