東螺溪戀戀欒樹節 「黃金廊道」吸睛

戀戀欒樹節活動以「欒風再起、懷舊同行」為主題，欒樹廣場展示多輛極具代表性的骨董汽機車。（記者陳冠備攝）

2025/09/22 05:30

「水綠廊道」啟用 串聯五大設施 打造全新景觀帶

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣年度花季盛典「東螺溪戀戀欒樹節」昨日於溪湖鎮登場，今年不只迎來盛開的台灣欒樹花海，縣府斥資二．五億元打造的「東螺溪水綠廊道」也同步啟用；其中最受矚目的「欒樹廣場」歷經一年整修首度亮相，地面鋪滿掉落的金黃花瓣，宛如一條「黃金廊道」，再加上骨董車的復古風味，吸引遊客駐足拍照打卡。

請繼續往下閱讀...

整修後的「欒樹廣場」鋪滿金黃花瓣

東螺溪沿岸栽種木棉、台灣欒樹、阿勃勒等數十種樹木，每到花季景緻浪漫，但長年因水質不佳影響觀感。由於東螺溪缺乏天然水源，水量多仰賴八堡圳、莿仔埤圳餘水與家戶排水，甚至還有畜牧廢水排入，往年河川常散發惡臭。

彰化縣政府於二○二三年向中央爭取七．六億元經費，推動水環境改善計畫，其中二．五億元用於建置「水綠廊道」，串聯天盛鳥屋、花漾驛站、東螺水學堂、欒樹廣場及觀夕平台五大亮點設施，打造全新景觀帶。

環境改善 今年遊客稱讚不臭了

溪湖鎮的湖埔社區大學與東螺溪生態教育園區志工，也長期投入環境維護，並自八年前首辦「戀戀欒樹節」起，號召民眾走進「黃金隧道」，提升社區環保意識，今年第八屆的活動主題為「欒風再起、懷舊同行」，現場更展出多輛骨董汽機車，營造時光隧道氛圍，掀起復古熱潮。

「賞花不臭了！」，來自台中的林姓遊客笑說，他幾乎每年都會參加欒樹節，今年聞不到惡臭，還能深呼吸感受花香，覺得環境改善明顯。

湖埔社區大學執行長林淑玲表示，今年最常聽到遊客的回饋就是「不臭了」，這是地方居民、志工與縣府長期努力的成果；她強調，戀戀欒樹節展現地方「樂活、綠意、共好」的精神，也承載著凝聚社區情感的意義。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法