為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    發明地震防護裝置 南投高中3人奪金

    南投高中學生參加印尼發明家日國際青少年發明競賽奪金，師生帶著國旗上台領獎，為台灣爭光。（南投高中提供）

    南投高中學生參加印尼發明家日國際青少年發明競賽奪金，師生帶著國旗上台領獎，為台灣爭光。（南投高中提供）

    2025/09/22 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕國立南投高中學生張庭睿、林子涵、陳宥崴發明的「撐住！我來罩你！」地震緊急防護裝置，參加年二○二五印尼發明家日國際青少年發明競賽，勇奪金牌並榮獲「最佳科技影響力獎」，日前頒獎時，師生帶著國旗上台領獎，為台灣爭光。

    南投高中普通科學生張庭睿、林子涵、陳宥崴發明地震緊急防護裝置，設計概念類似「抗震避難艙」，感測器在偵測到地震發生或接收到氣象署警報時會自動啟動，透過滑軌形成一個三角型的防護構物。

    由於三角型是幾何力學中最穩固結構，一旦受外力衝擊，不易變形，人們即可在第一時間躲進防護，避免遭掉落物砸傷。裝置內還配備緊急用品，可支援避難者七十二小時，並能發送定位訊號協助救援。

    此一發明曾在今年初的IEYI世界青少年發明展全國選拔賽中，榮獲「災害應變」類金牌，近日參加於印尼雅加達舉辦的發明家日國際青少年發明競賽，也獲得金牌肯定，於十四日頒獎。

    獲獎學生林子涵表示，能在國際發明大賽中獲得金牌及最佳科技影響力獎，代表這項作品獲得肯定，可實際應用，發揮緊急避難功能。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播