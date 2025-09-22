擔心土石流 名間茶鄉設光電場惹反彈

南投名間鄉松柏嶺高爾夫球場，規劃設置大型太陽能發電場，居民指案場已豎立水泥柱。（民眾提供）

〔記者張協昇／南投報導〕環台光電於南投名間鄉松柏嶺高爾夫球場近六公頃土地，分三期規劃設置太陽能發電場，當地炭寮村居民擔心，由於設置地點位於山坡地，一旦豪大雨來襲，恐爆發土石流，近日在村內懸掛「光電設立、茶鄉變色」抗議白布條，反對在當地種電。

環台光電於名間鄉推動的地面型太陽能發電系統，第一期已取得籌設許可，業者八月廿日召開地方說明會時，遭居民抗爭，未完成法定程序，尚未取得施工許可。

當地炭寮村村長蔡文益表示，炭寮村位於球場下方，地方憂心一旦球場開發成光電場，山坡地土石更易鬆動，將來若暴雨來襲，後果不堪設想，農民也擔心裝設大量光電板後，導致附近一帶溫度上升，影響茶葉等農作物生長。

縣府建設處指出，該太陽能光電場設置案，因係大型案場，縣府僅受理申請後代轉經濟部能源署審核，惟已將地方居民意見呈報中央參酌。縣府農業處說，該案場經現勘，因只在地面上鋪設光電板，無整地開發行為，列簡易水保計畫備查，但仍要求做好周邊水保設施。

環台光電表示，該案場能有效活化土地使用，日前已在地方說明會，向社區民眾清楚說明計畫內容，未來也將以公開透明的態度與居民溝通，廣納各界意見，預期設置完成後不但可供應穩定綠電，也將實質回饋地方，創造地主、社區、環境三方共贏。

