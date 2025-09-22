大安溫寮漁港浮動碼頭 漁民盼增席位

2025/09/22 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大安區溫寮漁港浮動碼頭席位不足，部分漁民控訴浮動碼頭是供漁船候潮時臨時停靠，卻遭少數漁民長期佔用，並表示，漁船膠筏整建需用電，盼台中市海岸資源漁業發展所基於使用者付費原則，訂定相關辦法，開放漁民使用；議員楊啓邦、李文傑及施志昌接獲漁民陳情，表示將協調市府改善。

岸資所長林弘敏表示，部分漁民雇用廠商整建漁船卻破壞公共用電的開關箱，強調廠商要修理漁船應自備電源，若多數漁民真的有用電需求，將依使用者付費原則研議訂定相關辦法，開放漁民使用公共電源。

林弘敏也表示，若漁民長期佔用浮動碼頭席位，可檢舉，因溫寮漁港就設在溫寮溪河道上，若多數漁民真的有停靠的需求，將邀集主管機關水利局等協調研議是否可增設席位。

台中市海岸資源漁業發展所在大安區溫寮漁港設置整網場、起重架、浮動碼頭等設施，但有漁民反映漁船膠筏等需用電，卻無電可用，大安漁民發展協會希望岸資所基於使用者付費原則訂定相關辦法，開放漁民使用公用電源。

另有漁民反映，溫寮港浮動碼頭席位有限，岸資所公告僅「供漁船候潮時臨時停靠」，卻長期遭部分漁民佔用，很不合理；大安漁民發展協會表示，浮動碼頭僅四個席位，嚴重不足，盼能增設浮動碼頭席位。

