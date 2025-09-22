國一中港交流道 鷺鳥路殺事故多

鷺鳥（紅圈）剛起飛就遇到國道疾駛工程車。（張豐年醫師提供）

2025/09/22 05:30

環團籲糾正過度修剪交流道樹 調整邊坡或交流道綠帶植栽方式

記者黃旭磊／專題報導

台中（中港）交流道今年以來，護樹團體觀察到鷺鳥紛轉往交流道路樹叢繁殖，造成與車爭道頻生路殺危機，由於國道鷺鷥類致死量以台中交流道最多，歷年累積白鷺、黃頭鷺和夜鷺超過一百三十起路殺個案，為此，台灣護樹協會等單位疾呼「須儘速糾正大砍交流道樹」。

白鷺、黃頭鷺和夜鷺遭殃逾130起

交通部高速公路局昨天說，為減緩國道路殺與面臨植栽管理衝突，將以國道一號台中交流道鷺鷥路殺課題為主軸，針對高風險路段均以設置動物防護網等方式減緩誤殺，也將調整邊坡或交流道綠帶植栽方式。

「鷺鳥剛起飛就遇到工程車」，台灣護樹協會理事、外科醫師張豐年憂心筏子溪進行門戶整治工程，疑改變鷺鷥族群棲地環境，鷺鳥紛飛到台中交流道與車爭道，頻傳奔飛險遭路殺案例，今年二月以來，張豐年也數度趕赴拍攝邊坡大樹遭濫剪、鷺鳥站在防護網上棲息危機現況。

張豐年指出，高速公路邊坡一再遭過度修剪之錯誤有必要糾正過來，廠商草率過度修剪樹枝，鷺鳥剛起飛就遇到急行車輛，必須改善路樹過度修剪現況。

高公局︰針對高風險路段設置防護網

根據高速公路局委託觀察家生態顧問，進行「國道生態資源調查暨淺山環境復育研究計畫」顯示，國道鷺鷥類道路致死路段，以台中交流道數量最多，小白鷺、黃頭鷺和夜鷺在樹上營巢，為控制族群數量強修剪主線道路樹木，歷年累積超過一百三十起路殺個案，可能導致道路致死風險增高。

高速公路局工務組景觀科表示，路殺高風險路段均以設置動物防護網、動物通道等方式減緩路殺情形，至於邊坡或交流道綠帶不易封閉，將採取調整植栽管理方式因應，至於綠帶修剪過度會再觀查補救，要求廠商調整割草做法。

專家建議︰測試可行植被退縮距離

觀察家生態顧問協理劉威廷強調，可效法彰化和美交流道退縮植被三公尺，避免石虎突竄出遭撞擊的方式；而另方面，高鐵鳥擊事件大幅下降，相關設置護網等方式也可有效阻隔。

劉威廷說，鷺鷥不同狀態下飛行攻角達到安全高度，所需飛行距離專業數據不易取得，建議先討論出可行植被退縮距離進行試驗，再觀察執行後改善狀況。

國道路旁三公尺內樹木遭砍除，邊坡殘樁可看出過度修剪情形。（張豐年醫師提供）

