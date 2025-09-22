為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    中鋼煉焦爐火警空污 最少罰10萬

    中鋼煉焦工場排氣機故障，緊急自然排氣致煙霧逸散廠外。（民眾提供）

    2025/09/22 05:30

    〔記者洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕中鋼煉焦工場煉焦爐昨天上午九點發生排氣機故障跳機，中鋼緊急採自然排氣方式，導致大量煙霧逸散空中，高市消防局動員大批人車馳援，幸無人員傷亡。

    中鋼公司小港廠區昨天上午九點許發生火警，消防局共十二車、二十八人前往搶救，市長陳其邁第一時間指派羅達生副市長趕往現場，並指示環保局嚴格監測空氣品質，後續並要求中鋼公司檢討事故原因，盡速修護設備，在確保安全下，才准恢復排氣機組運作。

    昨天事故發生時，風向為偏西風，導引污染物往東影響，高市府示警小港、大寮及林園三個行政區空氣品質將受影響，提醒民眾留意。

    中鋼說明，三、四階煉焦工場兩部排氣機昨天上午因故異常跳機，部分焦爐氣無法由該部排氣機抽吸，採自然排氣方式排燒處置，經緊急調派廠內消防車於上午十點廿分控制，並會同市府消防局及二港口消防分隊戒備，現場無人員受傷。

    高雄市環保局認定中鋼管理不當，導致焦爐氣外洩引發火警，並排放黃黑煙，粒狀污染物逸散空氣中，將依空污法開罰至少十萬元，並勒令中鋼停止投料及檢討事故原因。

