    《防颱整備》高市排空25座滯洪池 4萬沙包供領取

    2025/09/22 05:30

    〔記者陳文嬋、葛祐豪、劉禹慶／綜合報導〕樺加沙颱風逼近，高雄市昨成立災害應變中心，預估三天累積雨量平地可達四百毫米、山區上看六百毫米，以週二的風雨最大，市府排空二十五座滯洪池，並備妥四萬多個沙包，開放民眾領取。

    高雄氣象站表示，今天晚間風雨增強，週二風雨最大，週三颱風遠離，但水氣仍多，有局部短暫陣雨或雷雨。

    高市府災害應變中心今天上午將提升為二級開設，水利局完成防颱整備，並排空二十五座滯洪池，現有滯洪量四九八萬噸，另有正義公園滯洪池即將完工，可滯洪八千噸，全市總滯洪量突破五百萬噸。

    此外，高市工務局因應樺加沙颱風來襲可能帶來強風豪雨，已針對各地建築工地、道路與橋梁工程加強檢點，所有建築工地包含鷹架、圍籬及臨時設施加固，易飛散建材則已加蓋帆布，或移置安全處所；另針對施工便橋與周邊排水系統完成清疏，並設置監測人員於颱風期間持續巡查。高雄市捷運局針對環狀輕軌大順路與美術館路已裝上兩百棵的樹木傾斜儀，即時AI監測軌道狀況。

    受到樺加沙颱風外圍環流影響，澎湖今天及明天的海運中斷，高雄至澎湖、嘉義布袋至澎湖馬公藍色公路都停航。

