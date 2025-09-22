為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國一增設楠梓園區匝道 明年動工

    2025/09/22 05:30

    台一線布設匝道出入口 多為已開闢道路 地形地貌影響不大

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電高雄楠梓園區增設國道一號楠梓匝道、台一線匝道等工程，高市府近期陸續召開兩場用地取得公聽會，預計明年開工，工期卅三個月，力拚二○二八年底通車啟用。

    「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」總經費逾一五五億元，由南科管理局主責，市府新工處、交通部高公局合作設計與施工。高市府近日召開第一場工程用地取得公聽會，新工處指出，本計畫經過楠梓區、仁武區，於高楠公路（台一線）布設匝道出入口，再沿高楠公路一○○三巷設置高架道路至楠梓園區，用地現況大部分為已開闢道路用地，工程興建不會大規模改變現有的地形地貌。

    永久性建設 台糖土地協議價購

    金屬中心反映，工程導致該中心大門圍牆需內縮，高市府允諾將妥善規劃門口出入動線；台糖強調，目前土地採「只租不售」為原則，但遭市府否決，指該工程為永久性建設，為避免公庫無限制支出，不適用租用形式取得，將與台糖進行協議價購。

    台電表示，工程土地徵收範圍內有三座輸電鐵塔，供應大高雄地區民生及工業用電；市府回應說，原則同意繼續提供台電使用。

    住戶憂噪音 市府：符合管制標準

    另有沿線住戶反映，匝道高架路段離住家太近，要求做好隔音牆；高市府提出噪音模擬分析，強調新增L6北入匝道及R1南出匝道，均符合高速公路交通噪音管制標準，暫無設置隔音牆必要；高市府訂於九月卅日上午十一點，於仁武國小活動中心召開第二場公聽會。

    根據交通模擬分析，工程完工通車後，省道台一線預計可減少廿四％車流量，周邊道路交通服務水準可達C級（中等流暢等級）以上，有效紓解既有道路壅塞，同時有助於楠梓園區快速接軌區域主要幹道，縮短運輸時間。

