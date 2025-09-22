為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    石心隊恆春豎孤棚奪冠 捐物資善款助弱勢

    恆春豎孤棚冠軍做公益，石心禮儀隊捐物資善款助防飢餐館。（記者蔡宗憲攝）

    恆春豎孤棚冠軍做公益，石心禮儀隊捐物資善款助防飢餐館。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/22 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中元豎孤棚大賽的硝煙剛散，恆春古城的熱血還未冷卻，一群年輕小伙子就用行動點亮了社區的溫暖燈火。以七分鐘神速攻頂、抱走冠軍順風旗與三十五萬元獎金的冠軍石心禮儀隊，沒讓榮耀停在慶功宴上，而是火速轉身，捐出超過一萬五千元民生物資、加碼兩萬六千元善款，注入恆春鎮防飢餐館的「溫飽基金」。這群年輕人說，這不只是回饋家鄉，更是延續中元普渡的「人饑己饑」精神，讓孤棚上的順風旗，吹出更多關懷暖風。

    供應低收戶免費便當 防飢餐館感謝獲贊助

    物資箱裡塞滿了食用米、沙拉油、罐頭與衛生紙，像及時雨補上餐館的營運缺口。秘書長游家銘接過資助時，感動說，「這群孩子不只會爬孤棚，還爬進了人心。防飢餐館一年供應上萬份熱騰騰便當，尤其今年觀光崩跌加上颱風天，捐款少得可憐，他們的捐款有如及時雨。」

    「爬孤棚是為了祭祖祈福，拿了冠軍更該記得社區的孤單靈魂。今年觀光淡季，很多人荷包緊巴巴，年輕人有力氣、有熱血，就該出力出力。」石心禮儀隊表示，防飢餐館自二○一○年創立以來，成為恆春的「最後一道防線」，每日中午供應低收入戶免費便當，卻常因經費短缺而絞盡腦汁，希望將捐款直接轉化成更多營養，讓獨老不再望著餐桌發呆。

