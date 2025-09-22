為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台東國中小營養午餐 下學期起免費

    榮獲教育部師鐸獎三位教師，黨謙光（右二）、陳慧欣（中）、張淨宜（左二），獲台東縣府表揚。（台東縣府提供）

    榮獲教育部師鐸獎三位教師，黨謙光（右二）、陳慧欣（中）、張淨宜（左二），獲台東縣府表揚。（台東縣府提供）

    2025/09/22 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣昨辦理教師節表揚大會，縣長饒慶鈴致詞中宣布，明年度教師節獎金將提高至每人二千元，且從一一四學年度下學期開始，全縣國中、小營養午餐免費，不排富。

    榮獲教育部師鐸獎的台東特教學校主任黨謙光、太平國小柔道教練陳慧欣、池上國中主任張淨宜等三人昨天也受縣府表揚。其中黨謙光以虔誠宗教信仰照護每位特教童，她說，特教像接力賽，更需要每位老師及許多系統支持。

    調教出全國柔道冠軍的陳慧欣自嘲，學校「知道我很會打架，所以才派我出來」，果然還真的是大殺四方、屢獲佳績；池上國中主任張淨宜曾經大病一場，她心懷感謝，讓她可以回到學校執教。

    教師節表揚大會 師鐸獎3師也出席

    饒慶鈴致詞表示，教師不僅是知識的傳遞者，更是孩子生命中的引路人，感謝所有師長長年默默付出，讓台東孩子在愛與陪伴中成長，並期許縣府教育處持續推動優質教育政策，營造更友善的教學環境。

    台東縣今年首次發放六百元等值商品禮券給符合資格教師，饒慶鈴表示，這份小心意代表縣府對老師們最誠摯的感謝，明年台東縣教師節獎金將加碼至二千元，全縣國中、小學童營養午餐也從下學期開始 全數免費且不排富，陪同學生進餐的老師一樣也不收費。

    饒慶鈴說，期盼透過實質行動鼓勵教師士氣，並向每一位教育現場默默付出的老師說「謝謝您」。

