    生活

    醫美醫師需完成2年PGY訓練 衛福部將修法遏止「直美潮」

    衛福部長石崇良昨表示，將修法要求醫美診所醫師一律完成兩年PGY訓練。（記者林志怡攝）

    2025/09/22 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕近年發生多起醫美手術死亡事故，為加強管理，衛福部長石崇良昨表示，將修法要求醫美診所醫師一律完成兩年PGY訓練，高風險手術執刀醫師需具有大外科系證照，若涉重大事故達一定程度，將公開醫師資訊，拚十月預告，最快於今年底、明年初上路。

    拚10月預告 最快年底上路

    近年許多年輕醫師畢業後，未完成兩年一般醫學訓練（PGY）與專科訓練，就去醫美診所工作，業界稱「直美潮」，但石崇良直言：「我們不希望有『直美』，這對民眾跟醫療品質來講是不對的，也扭曲了醫療的本質。」

    石崇良說，未來會修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（特管辦法），依據醫療風險要求執行醫師具備不同的訓練資格，且一律須完成兩年PGY訓練，高風險手術還要完成特定專科證照。新規雖不溯及既往，但將強制要求醫美診所完成醫策會的「美容醫學品質認證」，衛福部也會盤點統計，訂定過渡期。

    若發生重大醫美事故，石崇良表示，涉案機構除了要改善，還要接受醫策會評鑑四年，且若確認醫師違反「醫療法」相關規定，遭廢止執業執照、處以停業三個月以上，或五年內累積達三個月以上，都會在公開平台資訊揭露醫師證號等資訊。

    多數醫美為「不必要醫療措施」，事故後卻由健保包辦治療費，石崇良認為「有失公平」，未來將採代位求償方式處理。修法力拚十月預告，新制最快可在今年底、明年初公告實施。

