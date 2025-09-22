去年5.33萬對離婚 婚齡不到5年占33％

內政部統計，台灣113年離婚對數計 5 萬3351對，離婚的婚齡中位數為8.3年。（記者李文馨攝）

2025/09/22 05:30

〔記者李文馨、吳柏軒／台北報導〕相愛容易相處難？內政部近日公布最新統計，台灣去年離婚對數計五萬三三五一對，婚齡中位數八．三年，即約半數未滿九年就離婚，且未滿五年者占比超過卅三％；兩性專家建議，應推廣「探索式婚姻」共好；性平協會則盼勿將離婚污名化，教育應重視「關係素養」。

內政部統計，去年離婚對數五萬三三五一對，較前年增加二八○對，較九年前減少九十七對；平均每日離婚一四五．八對。分析離婚結構，婚齡未滿五年有一萬七九四二對占卅三．六％最多，五年以上、未滿十年為一萬二五七七對占廿三．六％次之；中位數為八·三年。我國近十年離婚對數呈波動趨勢，去年離婚率為千分之一○．五。

專家倡推廣探索式婚姻

兩性專家吳娟瑜表示，「婚姻需要經營，要結就不要鬧，要鬧就不要結。」建議夫妻經營「探索式婚姻」，兩人平等溝通尊重、珍惜對方、共同成長；列舉一二三四五招經營，一、把對方視作唯一好伴侶；二、兩眼看見對方存在；三、常講三句不嫌多「謝謝、對不起、我愛你」；四、善用進出家門四分鐘，擁抱問候與關心；五、睡前五分鐘分享與感謝對方。

民團：勿將離婚污名化

台灣性別平等教育協會副理事長王柏元則稱，離婚不一定不好，可擺脫不太舒服的關係，婚姻、家庭或關係變動很正常，但華人社會將離婚污名化，或製造結婚壓力，男女皆有，建議應從根本著手，教育上要傳授「關係素養」，教導溝通理解、解決衝突、彼此尊重協商等，否則很難期待婚姻維持率高。

